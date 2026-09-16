Este jueves 17 de septiembre habrá un nuevo día no lectivo que modificará la actividad habitual de los centros educativos. (foto: ChatGPT).

Este jueves 17 de septiembre habrá un nuevo día no lectivo que modificará la actividad habitual de los centros educativos y dejará a los alumnos sin clases durante toda la jornada.

La jornada corresponde a una celebración incluida en el calendario oficial de días festivos y afectará a la actividad escolar. Por este motivo, las familias deberán tener en cuenta el cierre de los colegios y organizar sus actividades en función del calendario lectivo.

Se trata de un festivo de carácter local, por lo que la suspensión de las clases no se extenderá al resto de España. Los centros educativos de otras comunidades y ciudades mantendrán su actividad habitual, salvo que tengan establecido otro día no lectivo.

Este jueves 17 de septiembre habrá un nuevo día no lectivo que modificará la actividad habitual de los centros educativos. Gemini

¿En qué colegios no habrá clases este jueves 17 de septiembre?

El feriado afectará a todos los centros educativos de Melilla, tanto públicos como concertados y privados que sigan el calendario escolar oficial de la ciudad autónoma.

El feriado afectará a todos los centros educativos de Melilla. Grok

Por lo tanto, las familias no tendrán que llevar a sus hijos al colegio este jueves. La suspensión de las clases responde al carácter festivo de la jornada y no a una decisión individual de cada centro.

La medida alcanza a la actividad lectiva ordinaria. Cualquier servicio complementario que pueda ofrecer un centro, como determinadas actividades fuera del horario escolar, deberá consultarse directamente con cada institución.

¿Qué pasa con las clases el viernes 18 de septiembre?

El viernes 18 de septiembre no está incluido en este festivo , por lo que, en principio, los centros educativos retomarán su actividad habitual después de la jornada del Día de Melilla.

El viernes 18 de septiembre no está incluido en este festivo.

Esto significa que el jueves será la jornada no lectiva y que los alumnos deberán volver a las aulas el siguiente día establecido como lectivo en el calendario escolar.

Las familias que tengan dudas sobre horarios, servicios de comedor, actividades extraescolares u otras prestaciones del centro deberán consultar la información proporcionada por el colegio correspondiente.