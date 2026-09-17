Este jueves, 17 de septiembre de 2026, en España, las acciones de la compañía de seguros Mapfre (MAP)se negocian a 4,46 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 54.542. Esta cifra refleja una variación del 0,63% en comparación con el día pasado.

En los últimos diez días, Mapfre encadenó cinco descensos iniciales, luego rebotó, tuvo un nuevo tropiezo y cerró con tres subidas consecutivas; el balance general es bajista pese al repunte final.

La variación del Mapfre durante la última semana

La volatilidad económica de Mapfre en la última semana ha sido de 9.63%, lo que es notablemente menor que su volatilidad anual del 20.48%. Esto indica que, en comparación con el comportamiento del último año, la acción de Mapfre ha mostrado una mayor estabilidad en su comportamiento reciente, con menos variaciones en sus precios.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,57 euros el y un mínimo de 3,54 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 967.5M, que se obtiene como un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La Bolsa de España. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La historia de Mapfre

MAPFRE es una multinacional española de seguros que cotiza en el IBEX 35, con sede en Majadahonda (Madrid, España) y origen en 1933. Se dedica a la protección y gestión del riesgo, “produce” pólizas de seguros y ofrece soluciones de ahorro, inversión y asistencia.

Su negocio se centra en No Vida (auto, hogar, salud, empresas), Vida, reaseguro (MAPFRE RE), riesgos globales y gestión de activos. Datos de interés: presencia en más de 40 países, liderazgo en España y Latinoamérica, amplia red omnicanal y fuerte compromiso con sostenibilidad y gobierno corporativo.

Contenido generado por inteligencia artificial.