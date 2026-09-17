La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

En la apertura de mercados de este jueves, 17 de septiembre de 2026, en España, las acciones de Servicios Eléctricos Iberdrola (IBE) en el IBEX 35 se negocian a 20,4 euros y registran un volumen de 206155 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 0,79% en comparación con el día pasado.

Iberdrola S.A. mostró un sesgo claramente alcista en los últimos 10 días, con 8 subidas y 2 caídas y un repunte sostenido al final, señal de momentum positivo.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Iberdrola durante la última semana

La volatilidad económica de Iberdrola en la última semana se ha establecido en un 19.40%. Esta cifra es considerablemente mayor que la volatilidad anual del 14.13%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones en este período reciente. La diferencia sugiere que, mientras que en el contexto del último año la acción ha mostrado una mayor estabilidad, en la última semana ha experimentado fluctuaciones significativas.

Cotización histórica de Iberdrola S.A.

Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,41 euros el y un mínimo de 17,88 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Iberdrola?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que indica la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, antes de considerar los gastos operativos generales. Posteriormente, su ganancia final asciende a 5.61B, que se obtiene después de deducir todos sus gastos y destinar un fondo de inversión.

La historia de Iberdrola

Iberdrola es una multinacional energética española con sede en Bilbao (Torre Iberdrola). Genera electricidad —principalmente renovable (eólica, solar e hidroeléctrica)—, gestiona redes de transmisión y distribución en varios países y comercializa electricidad y, en algunos mercados, gas.

Su actividad se organiza en tres líneas: Redes, Renovables y Clientes/Comercialización. Cotiza en el Ibex 35 y opera, entre otros, en España, Reino Unido (ScottishPower), Estados Unidos (Avangrid) y Brasil (Neoenergia), siendo uno de los mayores grupos eléctricos del mundo y referente en eólica y redes inteligentes.

Contenido generado por inteligencia artificial.