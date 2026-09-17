En la apertura de mercados de este jueves, 17 de septiembre de 2026, en España, las acciones de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF) en el IBEX 35 se negocian a 3,7 euros y registran un volumen de 469398 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del -0,16% en comparación con el día pasado.

En los últimos 10 días, Telefónica mostró un sesgo claramente alcista: tras un inicio mixto, encadenó cinco avances consecutivos y cerró con un retroceso, para un balance de 7 subidas, 2 bajadas y 0 sin cambios.

Fuente: narrativas-es

La variación del Telefónica durante la última semana

La volatilidad económica de Telefónica en la última semana se ha situado en un 7.66%, en comparación con la volatilidad anual del 25.31%. Dado que el 7.66% es significativamente menor que el 25.31%, esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en la última semana en comparación con las variaciones experimentadas durante el último año.

Cotización histórica de Telefonica

Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,95 euros el y un mínimo de 3,11 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Telefónica?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, la ganancia final es de -49M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos.

La historia de Telefónica

Telefónica es una multinacional española de telecomunicaciones con sede en Madrid (Distrito Telefónica, Las Tablas). Se dedica a ofrecer servicios de telefonía fija y móvil, banda ancha y fibra, televisión de pago y soluciones digitales; produce y opera redes y plataformas de conectividad.

Su negocio se articula en consumo, empresas y mayorista, con marcas como Movistar (España y Latinoamérica), O2 (Europa) y Vivo (Brasil), además de Telefónica Tech (cloud, ciberseguridad, IoT y datos). Cotiza en el Ibex 35 y tiene amplia presencia en Europa y Latinoamérica, con foco en 5G y despliegue de fibra óptica.

Contenido generado por inteligencia artificial.