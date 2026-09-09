El supermercado más grande del país abre su primer almacén semiautomatizado: 70 robots preparan más de 500 pedidos por día

Mercadona ha realizado un avance significativo en su estrategia de expansión en línea con la apertura de su primer almacén semiautomatizado en Madrid el pasado mes de junio.

Situada en el polígono La Atalayuela, en el distrito de Villa de Vallecas, esta nueva “Colmena” constituye un hito para la empresa valenciana y refuerza su compromiso con el comercio electrónico.

El supermercado más grande del país abre su primer almacén semiautomatizado: 70 robots preparan más de 500 pedidos por día Mercadona

Millonaria inversión de Mercadona para su almacén semiautomatizado

La instalación, que ha requerido una inversión de 54 millones de euros, posee una superficie de 32.000 metros cuadrados, lo que la establece como la Colmena más grande dentro de la red de Mercadona.

Incorpora 70 robots que facilitan de manera parcial el proceso de preparación de más de 2700 referencias de productos no perecederos (secos).

Gracias a esta innovación tecnológica, el producto es entregado directamente en la estación del trabajador, eliminando la necesidad de recorrer pasillos y reduciendo el esfuerzo físico del personal.

El supermercado más grande del país abre su primer almacén semiautomatizado: 70 robots preparan más de 500 pedidos por día Mercadona

Impacto económico de la nueva colmena en Vallecas

Este nuevo centro logístico cuenta con la capacidad para procesar hasta 5000 pedidos diarios. Junto a las colmenas que ya se encuentran operativas en Getafe y Boadilla del Monte, aumenta la capacidad total del servicio en línea de Mercadona en la Comunidad de Madrid a aproximadamente 8000 pedidos diarios. Con esta apertura, la compañía prevé alcanzar a finales de 2026 el 95% de cobertura en las localidades madrileñas.

La Colmena de Vallecas generará empleo para 700 personas. Según Mercadona, el diseño del almacén tiene como objetivo mejorar las condiciones laborales mediante la combinación de tecnología y tamaño para optimizar los procesos.

Juana Roig, directora general de Mercadona Online, ha enfatizado: “Vallecas es la primera colmena semiautomatizada que inauguramos y la hemos concebido con el propósito de que su gran tamaño y la tecnología apoyen nuestro modelo: mejorando la jornada de nuestros empleados y elevando el nivel de servicio que reciben los jefes al solicitar su pedido”.

Asimismo, el centro contará con 175 furgonetas de reparto ECO nuevas, diseñadas para conservar la cadena de frío y reducir el impacto ambiental. Estas se suman a las 80 de Getafe y 50 de Boadilla, elevando la flota total en Madrid a más de 300 vehículos .

Mercadona estrena su séptima colmena y acelera el canal online

Esta es la séptima colmena de Mercadona en España (tras las de Valencia, Barcelona, Alicante, Sevilla y las dos anteriores en Madrid) y la primera con automatización parcial.

El proyecto online de la compañía ha experimentado un notable crecimiento: en 2025 facturó más de 1000 millones de euros, un 26% más que el año anterior. Mejoras como la accesibilidad web para personas invidentes y la incorporación de Bizum como método de pago han contribuido a este avance.

La nueva instalación marca un antes y un después en la logística online de Mercadona. Mientras la compañía continúa fortaleciendo su modelo de tiendas físicas y secciones como “Listo para Comer”, el canal a distancia adquiere cada vez más relevancia para captar clientes que prefieren realizar sus compras desde casa. La combinación de robots, gran superficie y flota ecológica busca ofrecer mayor rapidez, eficiencia y sostenibilidad.