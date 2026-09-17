Este 17 de septiembre de 2026, las acciones de Servicios de Gas Enagás (ENG) se cotizan a 16.75 euros por unidad en el IBEX 35, registrando un volumen de negociación de 21,580 acciones. Esta cifra representa una variación del 0.78% con respecto al cierre del día anterior, indicando un leve aumento en el interés de los inversores por la compañía.

En los últimos 10 días, la acción de Enagás S.A. alternó subidas y bajadas al inicio y encadenó tres alzas finales, sumando seis avances y cuatro retrocesos, con balance positivo y sin jornadas planas.

La variación del Enagás durante la última semana

En la última semana, Enagás ha experimentado una volatilidad del 20.13 %, lo cual es menor que la volatilidad anual del 22.02 %. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en comparación con el año pasado, mostrando menos variaciones en su desempeño durante este periodo reciente.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,58 euros el y un mínimo de 12,91 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, la ganancia final es de -299.31M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos.

La historia de Enagás

Enagás es el operador del sistema gasista en España y forma parte del Ibex 35. Con sede en Madrid, se dedica al desarrollo, operación y mantenimiento de infraestructuras de gas natural (redes de transporte, plantas de regasificación y almacenamientos). No produce gas; su “producto” son servicios de transporte, regasificación y equilibrio del sistema.

Su línea de negocio principal es regulada en España y la complementa con participaciones internacionales e iniciativas de transición energética (hidrógeno renovable y biometano), como el corredor H2Med. Datos de interés: fundada en 1972, actúa como Gestor Técnico del Sistema, opera una amplia red troncal con varias plantas de GNL y está adaptando esa red a gases renovables.

Contenido generado por inteligencia artificial.