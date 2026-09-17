En esta noticia

Preparar una mezcla con cáscaras de banana, bicarbonato de sodio y agua se convirtió en una opción casera para quienes buscan incorporar ingredientes de uso cotidiano a las tareas de limpieza del hogar. Además de aprovechar un residuo orgánico, esta preparación puede formar parte de rutinas domésticas sencillas.

Gracias a las propiedades que suelen atribuirse al bicarbonato de sodio y al aprovechamiento de las cáscaras de banana, muchas personas utilizan esta combinación para limpiar distintas superficies, contribuir a reducir olores persistentes y facilitar la remoción de suciedad, al tiempo que promueven el reaprovechamiento de un elemento que normalmente termina en la basura.

Licuar cáscaras de banana con bicarbonato de sodio: para qué sirve

Por un lado, las cáscaras de banana aportan textura para distribuir mejor la preparación en diferentes superficies, mientras que el bicarbonato actúa como abrasivo suave y puede utilizarse para desodorizar espacios.

Para qué se usa esta mezcla de bicarbonato y cáscaras de banana

Entre sus usos destacados, se encuentran

  • Limpiar mesadas y superficies lavables
  • Remover suciedad ligera
  • Limpiar macetas
  • Desodorizar tachos de basura y desagües
  • Limpiar recipientes y baldes antes de lavarlos
Las cáscaras de banana pueden reutilizarse para crear una mezcla casera.
Las cáscaras de banana pueden reutilizarse para crear una mezcla casera.Shutterstock

Cómo preparar la mezcla de cáscaras de banana con bicarbonato de sodio

Para elaborar esta mezcla se necesitarán

  • Cáscaras de dos bananas
  • 2 cucharaditas de bicarbonato de sodio
  • 1 taza de agua

Paso a paso para preparar la mezcla

  • Cortar las cáscaras de banana en pequeños trozos
  • Colocarlas en la licuadora y añadir el agua
  • Licuar hasta obtener una mezcla homogénea
  • Agregar el bicarbonato de sodio y mezclar
  • Verter la preparación en un recipiente
Ley.Confirmado | Falló la Corte Suprema y ahora el Gobierno perseguirá a todas las embarazadas que hayan hecho esto al entrar al país

Cómo se usa esta preparación

La mezcla se aplica sobre la superficie que se desea limpiar utilizando una esponja o un paño suave.

El consejo es dejar actuar esta preparación durante unos minutos para facilitar la remoción de la suciedad y luego frotar suavemente antes de retirar los restos.

El consejo es siempre utilizar guantes y elementos de seguridad al momento de limpiar, así como mantener la mezcla lejos del rostro.