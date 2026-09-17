Este jueves, 17 de septiembre de 2026, en España, las acciones del banco BBVA (BBVA)se negocian a 24,82 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 295.458. Esta cifra refleja una variación del 0,4% en comparación con el día previo.

En los últimos 10 días, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mostró un claro sesgo bajista: predominaron las caídas, con breves rebotes a mitad del periodo y al final que no lograron revertir el retroceso acumulado.

La variación del BBVA durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de BBVA se situó en un 16.29 %, mientras que su volatilidad anual fue del 28.60 %. Dado que 16.29 % es menor que 28.60 %, esto indica que el comportamiento de BBVA en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experimentado durante el último año.

Cotización histórica de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 25,41 euros el y un mínimo de 17,34 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de BBVA?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 10.05B, lo que corresponde al fondo de inversión disponible.

La historia de BBVA

BBVA es un grupo bancario español que cotiza en el Ibex 35; su sede social está en Bilbao y su sede operativa en Madrid (Ciudad BBVA). Se dedica a la banca universal y ofrece productos y servicios como cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, inversión y banca digital.

Sus líneas de negocio incluyen banca minorista, pymes, banca corporativa y de inversión, gestión de activos y seguros. Opera principalmente en España, México, Turquía y varios países de Sudamérica; surgió en 1999 de la fusión de Banco Bilbao Vizcaya (BBV) y Argentaria y destaca por su apuesta por la digitalización y la sostenibilidad.

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