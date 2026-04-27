El Gobierno ha reanudado las negociaciones con patronal y sindicatos para reformar el sistema de pensiones y, en ese marco, ha puesto sobre la mesa un cambio de alto impacto en la pensión de viudedad. La medida apunta a incluir a parejas no registradas que, hasta ahora, quedaban fuera del sistema. Según la propuesta, la pensión de viudedad podría extenderse a quienes no tengan vínculo formal, siempre que se pueda demostrar convivencia real. En ese sentido, el Ejecutivo ha trasladado que tener hijos en común sería una prueba determinante. De hecho, el planteo es claro: “tener vástagos garantizaría de manera automática el derecho a pensión de viudedad en caso de fallecimiento de uno de los dos ‘cónyuges’”. Este cambio busca corregir desigualdades que afectan a miles de familias. Actualmente, la pensión de viudedad exige acreditar matrimonio o inscripción como pareja de hecho. Este requisito deja fuera a muchas parejas que convivieron durante años sin formalizar su situación ante la Administración. La nueva propuesta de pensión de viudedad introduce alternativas para acreditar la relación. El borrador contempla que se pueda demostrar “una convivencia estable y notoria con carácter inmediato al fallecimiento del causante y con una duración ininterrumpida no inferior a cinco años”. Además, el texto flexibiliza ese plazo si hay descendencia: la convivencia podría reducirse a dos años en caso de hijos en común. Este punto convierte a la pensión de viudedad en una prestación más alineada con la realidad social actual. La necesidad de reformar la pensión de viudedad se apoya en datos concretos. Entre 2020 y 2024, el Instituto Nacional de la Seguridad Social rechazó 1309 solicitudes de pensión de viudedad de parejas no registradas. Casos como el de Mireia Garriga reflejan el problema: “Desde hace un año y medio soy una viuda no reconocida, una sin papeles”. A pesar de décadas de convivencia y tener hijos, no pudo acceder a la pensión de viudedad. Otro testimonio expone el impacto emocional y económico: “La ley no nos considera como un tipo de familia”. Estas situaciones impulsan la presión social para reformar la pensión de viudedad y ampliar su alcance. El Gobierno no solo analiza ampliar la pensión de viudedad, también evalúa cambios estructurales en la Seguridad Social. Entre ellos, la creación de una unidad central para gestionar incapacidades permanentes. El objetivo es agilizar procesos y reducir demoras. Actualmente, la evaluación depende de tribunales médicos provinciales, lo que genera retrasos por falta de profesionales en algunos casos. Además, se estudia permitir una reincorporación progresiva tras bajas de larga duración por enfermedades graves como cáncer, ictus o infarto. Estas medidas acompañan la reforma integral del sistema. Esta pensión es la principal fuente de ingresos para 1,5 millones de personas, de las cuales el 95,7% son mujeres. Esto explica por qué cualquier cambio en la pensión de viudedad tiene un fuerte impacto social. En casos con hijos, la prestación puede alcanzar un mínimo de 15.700 euros anuales, lo que marca la diferencia entre estabilidad económica o vulnerabilidad tras una pérdida.