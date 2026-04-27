El Gobierno ha dado un nuevo paso en la descarbonización industrial con la adjudicación de 518 millones de euros. La medida forma parte de la segunda convocatoria del PERTE de descarbonización industrial. El anuncio lo realizó el presidente Pedro Sánchez durante la inauguración del ‘II Invest in Spain Summit’. Este foro reúne a 75 compañías de 25 países y sirve como plataforma para atraer inversión. En este contexto, Sánchez defendió el papel del país y afirmó que España es un “refugio seguro en medio del actual desorden mundial”. Además, subrayó que existen oportunidades claras en la transición verde y digital. El PERTE de descarbonización industrial se dirige a sectores clave de la economía. En total, se han seleccionado 18 proyectos industriales. Entre ellos destacan los sectores cementero, químico, del aluminio y del papel. Todos los proyectos tienen como objetivo reducir emisiones y mejorar la eficiencia energética. Las iniciativas incluidas permitirán electrificar procesos, incorporar hidrógeno verde y optimizar la gestión energética. También impulsarán tecnologías limpias en distintas industrias. El PERTE de descarbonización industrial busca transformar el modelo productivo. La meta es reducir emisiones y avanzar hacia una economía más sostenible. Durante su intervención, Sánchez remarcó: “Nuestro compromiso con la transición ecológica y la descarbonización de nuestra economía es firme”. Esta declaración refuerza la estrategia del Ejecutivo. Las inversiones permitirán desarrollar proyectos como la captura de CO₂ para almacenamiento geológico permanente. Estas medidas son clave para sectores con altas emisiones. La adjudicación de estos fondos refuerza el papel de España en la transición energética. También posiciona al país como destino atractivo para la inversión internacional. El PERTE de descarbonización industrial forma parte de los fondos europeos destinados a modernizar la economía. Su impacto se verá en la industria, el empleo y la innovación. Además, estas ayudas impulsan la competitividad empresarial y aceleran la adopción de tecnologías limpias en sectores estratégicos.