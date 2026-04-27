En los últimos años, la forma de pagar ha cambiado de manera radical en todo el mundo. El efectivo pierde peso frente a la tarjeta y, sobre todo, frente al móvil, que se ha convertido en una herramienta clave en el día a día. En este contexto, Bizum gana terreno como uno de los sistemas más utilizados. Lo que comenzó como un servicio para enviar dinero entre particulares ahora se consolida como una opción habitual para pagos online y servicios. El crecimiento de Bizum refleja una tendencia clara hacia la digitalización. Millones de operaciones diarias entre usuarios de distintas entidades bancarias muestran que el cambio en los hábitos de pago ya es una realidad. El siguiente paso en la evolución de Bizum ya tiene fecha. A partir del 18 de mayo de 2026 se podrá pagar en tiendas físicas en España, aunque en una primera fase estará limitado a algunos bancos. En concreto, el servicio comenzará con clientes de CaixaBank, Banco Sabadell y Bankinter. El resto de entidades se incorporará de forma progresiva durante los próximos meses. Este avance marca un punto de inflexión para Bizum, que deja de ser solo un sistema entre particulares y se posiciona como una alternativa real a los métodos de pago tradicionales. El funcionamiento será muy similar al actual, pero adaptado al pago presencial. Los usuarios podrán utilizar la app de su banco o una versión específica llamada Bizum Pay. Este sistema funcionará como una tarjeta digital integrada en el móvil. Para pagar, bastará con acercar el dispositivo al datáfono mediante tecnología sin contacto NFC. De esta manera, Bizum elimina la necesidad de tarjetas físicas. El dinero se transfiere directamente de una cuenta a otra usando el número de teléfono asociado. El nuevo modelo de Bizum también introduce cambios relevantes para los comercios. Una de las principales ventajas es la rapidez en el cobro, ya que el dinero se recibe casi de forma inmediata. Esto mejora la liquidez de los establecimientos y reduce tiempos de espera. Además, permite depender menos de intermediarios internacionales. Bizum busca así competir con sistemas dominados por grandes operadores, ofreciendo una alternativa más directa. Aunque el servicio tendrá comisión, será previsiblemente inferior a la de las tarjetas tradicionales.