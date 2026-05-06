La princesa Leonor dio un nuevo paso en su formación militar al volar en un avión F-5 en la Base Aérea de Talavera la Real, en Badajoz. La Casa Real difundió imágenes de esa actividad, realizada dentro del plan de estudios de la Academia General del Aire y del Espacio, donde la heredera completa el último tramo de sus tres años de instrucción castrense. El vuelo no significa que Leonor vaya a participar en una misión de combate. La actividad formó parte de una visita a la Escuela Militar de Caza y Ataque Ala 23, donde los alumnos conocen cómo se preparan los pilotos de quinto curso. Según un cable publicado por la agencia EFE, la princesa voló “junto a un instructor” para conocer la preparación de estos alumnos dentro de su formación académica. El F-5 es un reactor de combate utilizado en España para la enseñanza del curso de Caza y Ataque. No es un vuelo turístico ni una simple exhibición: forma parte del contacto directo de los alumnos con la operativa real del Ejército del Aire y del Espacio. En Talavera la Real se instruye a pilotos que luego pueden pasar a unidades de caza, por lo que la actividad tiene un peso formativo claro. La Casa Real explicó que en Badajoz se instruye a los pilotos en este modelo, empleado para la enseñanza del curso de Caza y Ataque. El dato es clave para entender el alcance de la noticia: Leonor pudo experimentar un entorno de vuelo militar de alta exigencia, pero lo hizo acompañada por un instructor del Ala 23 y en una actividad integrada en su plan de estudios. La princesa Leonor también visitó el Ala 14 del Ejército del Aire y del Espacio, con sede en la Base Aérea de Los Llanos, en Albacete. Allí, junto a sus compañeros de cuarto curso, pudo conocer el funcionamiento de los Eurofighter, reactores destinados a garantizar la seguridad del espacio aéreo español y a participar en misiones de la Alianza Atlántica. Durante esa visita, Leonor presenció una exhibición aérea y recorrió los hangares donde se da apoyo técnico a estas aeronaves. La jornada también permitió a los alumnos acercarse al Programa de Liderazgo Táctico de la OTAN, conocido como TLP, que proporciona entrenamiento aéreo avanzado a pilotos. La heredera también visitó el Ala 14 del Ejército del Aire y del Espacio, en la Base Aérea de Los Llanos, en Albacete. Allí pudo ver el funcionamiento de los Eurofighter, aviones cuya misión es garantizar la seguridad del espacio aéreo español y participar en misiones de la Alianza Atlántica. Además, presenció una exhibición aérea y recorrió los hangares donde se da apoyo técnico a estos reactores. La visita a Albacete tuvo otro elemento relevante: el contacto con el Programa de Liderazgo Táctico, conocido como TLP, de la OTAN. Este programa proporciona entrenamiento aéreo avanzado a pilotos y permite que los alumnos de la Academia General del Aire conozcan de primera mano la operativa de las unidades militares. La actividad encaja con el objetivo general de su formación: recorrer los tres ejércitos antes de asumir futuras responsabilidades institucionales. Leonor inició su ciclo castrense en el Ejército de Tierra durante el curso 2023-2024. Luego pasó por la Escuela Naval Militar de Marín, donde realizó parte de su formación junto a los alumnos de la Armada e incluyó el crucero de instrucción a bordo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano. En el curso 2025-2026 se integró en la Academia General del Aire y del Espacio, en San Javier, con los alumnos de cuarto curso. Según explicó Zarzuela, en julio de 2026 habrá completado los tres cursos regulados por el Real Decreto del 14 de marzo de 2023. Ese recorrido le permitirá obtener los empleos militares de alférez alumna del Ejército de Tierra, alférez alumna del Ejército del Aire y del Espacio y alférez de fragata alumna de la Armada. Después, en el curso 2026-2027, sus promociones completarán el último año de sus planes de estudio y será entonces cuando Leonor reciba los reales despachos como teniente del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire y del Espacio, y como alférez de navío de la Armada.