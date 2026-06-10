Imagen facilitada este martes y tomada el pasado 21 de abril, de la princesa de Asturias, Leonor de Borbón, durante su visita, junto a sus compañeros de cuarto curso, al Ala 14 del Ejército del Aire y del Espacio con sede en la Base Aérea de Los Llanos (Albacete). EFE

La princesa Leonor volvió a convertirse en el centro de atención tras poner fin de manera simbólica a una de las etapas más importantes de su vida institucional. Durante un acto oficial celebrado en Murcia, la heredera al trono habló públicamente sobre el impacto de su formación militar y dejó una frase que rápidamente generó repercusión: “Les aseguro que no soy la misma persona que llegó a Zaragoza a mediados de agosto de 2023”.

La princesa Leonor recibió el miércoles pasado la Medalla de Oro de la Región de Murcia, una distinción que marca el cierre simbólico de una etapa que definió como “esencial”. Su formación militar terminará oficialmente el próximo 10 de julio en la Academia General del Aire (AGA), ubicada en San Javier.

La princesa Leonor aseguró que este proceso fue “mucho más que clases, vuelos y maniobras” y destacó especialmente el valor del compañerismo y el aprendizaje dentro de las Fuerzas Armadas. Sus palabras llegan en un momento clave para la Casa Real y para el futuro institucional de España.

La princesa Leonor explicó cómo cambió tras su formación militar

La princesa Leonor recordó que inició su formación militar en agosto de 2023, cuando llegó a Zaragoza para incorporarse a la Academia General Militar del Ejército de Tierra. Desde entonces, pasó también por la Escuela Naval de Marín y por la Academia General del Aire.

Durante su discurso en Murcia, la heredera afirmó: “Les aseguro que no soy la misma persona que llegó a Zaragoza a mediados de agosto de 2023”. La princesa Leonor explicó que esta etapa “ha sido esencial” y reconoció el impacto personal que tuvo en ella la experiencia militar.

Además, destacó el trabajo de las Fuerzas Armadas y expresó: “Admiro su competencia, su profesionalidad y el modo de enseñarnos a todos los que estudiamos en las academias militares los valores del compromiso, la lealtad y la entrega en el ejercicio del servicio a los demás”.

La princesa Leonor también hizo referencia a la Unidad Militar de Emergencias (UME), que trabaja en la extinción del incendio declarado en la Sierra de Carrascoy-El Valle. En ese contexto, deseó que la situación “pueda estar pronto controlada”.

Qué dijo la princesa Leonor sobre la Academia General del Aire

La princesa Leonor explicó que su paso por la Academia General del Aire fue una experiencia decisiva tanto en el plano académico como humano. Según afirmó, la etapa le permitió ampliar su “manera de entender el compañerismo” y fortalecer la confianza en sus compañeros.

Durante el acto celebrado en el Palacio de San Esteban, en Murcia, la heredera recordó algunos de los momentos más importantes de su formación militar. “Sobrevolar La Manga y Cabo de Palos (...) es una sensación que no se me olvidará jamás”, aseguró.

La princesa Leonor también mencionó al Mar Menor, al que definió como un espacio “de geografía tan única y naturaleza tan frágil”. Sus declaraciones se produjeron frente a unos 200 invitados pertenecientes al ámbito político, militar, religioso, civil y social.

Además, hizo un guiño cultural al grupo cartagenero Arde Bogotá al definirse como una “cowboy de la A3”. Con esa frase, reconoció que echará de menos el trayecto que recorrió “tantas veces camino del mar”.

Cómo sigue el futuro académico y militar de la princesa Leonor

La princesa Leonor terminará oficialmente su formación militar el próximo 10 de julio en la Academia General del Aire de San Javier. Después de completar esta etapa, iniciará en otoño su formación universitaria en la Universidad Carlos III de Madrid.

Con las Medallas de Oro otorgadas por la Región de Murcia, la Asamblea Regional y el municipio de San Javier, las autoridades quisieron reconocer la importancia que tuvo su presencia en la comunidad durante este último año.

El presidente murciano, Fernando López Miras, aseguró durante el acto que “muchos jóvenes tienen en su Alteza un referente y un ejemplo”. Además, defendió que el futuro de España estará construido por “generaciones extraordinariamente preparadas”.

La princesa Leonor también logró un hecho histórico durante esta etapa. Según se destacó en el acto, ni el rey Felipe VI ni Juan Carlos I realizaron el Curso Básico de Paracaidismo durante su paso por la AGA, por lo que la heredera se convirtió en la primera integrante de la Casa Real en obtener esta titulación.