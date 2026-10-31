IKEA ha presentado más de 40 novedades para la temporada de otoño.

IKEA ha presentado más de 40 novedades para la temporada de otoño, con una selección de artículos destinados a renovar espacios del hogar a través de cambios mínimos en la decoración.

Según ha informado la compañía en su comunicado oficial, la nueva colección está inspirada en la naturaleza y combina estampados florales, textiles y una paleta de colores cálidos . Los productos más destacados son fundas de cojines, ropa de cama y accesorios para el salón y dormitorio.

Las nuevas ofertas ya están disponibles en tiendas y a través de la página web de IKEA España. Además, algunos de los artículos forman parte de las promociones de IKEA Family vigentes hasta el 2 de noviembre de 2026, o hasta que no haya más existencias.

Cómo es la nueva colección de otoño de IKEA

La propuesta de IKEA busca incorporar elementos de la naturaleza a la decoración del hogar, a través de diseños flores, materiales textiles y colores que permiten adaptar las distintas estancias a la temporada de otoño.

La colección de IKEA busca incorporar elementos de la naturaleza a la decoración del hogar. Imagen ilustrativa. Magnific

En este sentido, la colección reúne el trabajo de las diseñadoras Hanna Wendelbo, Lina Schnaufer y Emma Prowse, quienes reinterpretaron motivos naturales a través de sus propias propuestas de decoración.

Además de fundas de cojines y accesorios decorativos, el catálogo de octubre también incluye artículos para el hogar. Entre ellos, lámparas, muebles, portavelas y productos de menaje.

Qué productos destacan entre las novedades de IKEA y cuánto cuestan

Entre los artículos más económicos de la nueva colección se encuentra la funda de cojín ARENBOK, disponible a 4,99 euros. El producto introduce un estampado floral multicolor sobre un fondo verde, y tiene dimensiones de 50 x 50 centímetros.

Según explica el sitio web oficial de IKEA España, fue diseñado por Lina Schnaufer y está confeccionado en algodón, con un 50% proveniente de material reciclado. Además, incorpora una cremallera oculta que facilita su retirada y lavado. La web también informa que el relleno se comercializa por separado.

Algunos de los artículos forman parte de las promociones de IKEA Family vigentes hasta el 2 de noviembre de 2026. Imagen ilustrativa. Magnific

Sin embargo, existen otras alternativas que ofrece la compañía para renovar la decoración a precios accesibles. Entre las novedades que figuran en el catálogo de IKEA se encuentran:

ROSTLÖNN: manta de color marrón dorado de 130 x 170 centímetros disponible por 9,99 euros.

INDIRA: colcha rosa claro de 230 x 250 centímetros confeccionada en algodón y anunciada por 17,99 euros.

ÄNGSLILJA: juego de funda nórdica y dos fundas de almohada en marrón claro, disponible por 24,99 euros.

BANBJÖRNBÄR: juego de funda nórdica y dos fundas de almohada de franela de algodón con estampado de cuadros en verde oscuro, disponible por 39,99 euros.

KRONBUSKE: juego de funda nórdica y dos fundas de almohada con estampado floral beige claro elaborado en algodón y lyocell, disponible por 44,99 euros.