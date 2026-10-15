Imágen de referencia sobre una tienda de decoración en el hogar.

New Home proyecta un establecimiento de muebles, menaje y decoración en la ronda de Sant Antoni de Barcelona, en el número 66, en un edificio histórico que albergó una fábrica y tienda de paraguas y, más tarde, un local de electrodomésticos Miró. El comercio ocupará dos plantas de un inmueble protegido que permanece cerrado desde 2019, aunque todavía no tiene fecha de apertura confirmada.

La cadena, conocida como el “Ikea chino” por su oferta de artículos para el hogar a precios económicos, sumará así su cuarto punto de venta en Barcelona, según Tot Barcelona. El proyecto permitirá recuperar un espacio comercial de unos 2000 metros cuadrados en una zona céntrica de la ciudad, con una propuesta centrada en el equipamiento doméstico.

¿Qué venderá la nueva tienda de New Home en Barcelona?

La oferta de New Home incluye muebles, menaje y artículos de decoración para el hogar. La compañía también ofrece servicios de transporte a domicilio y montaje de muebles, dos prestaciones que complementan su catálogo de productos para equipar una vivienda.

La oferta de New Home incluye muebles, menaje y artículos de decoración para el hogar. @newhomebarcelona

La marca ya cuenta con tres establecimientos en Barcelona: dos en la Gran Via de les Corts Catalanes, en los números 433 y 499, y otro en el número 20 de la calle Comte d’Urgell. Además, dispone de una tienda en Valencia.

El nuevo local de la ronda de Sant Antoni supondrá una ampliación de su presencia comercial en Barcelona. La superficie prevista, de unos 2000 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, permitirá instalar la oferta de mobiliario y decoración en uno de los espacios comerciales de mayor tamaño de la zona.

¿Qué historia esconde el edificio histórico de la ronda de Sant Antoni?

El inmueble, conocido como casa-fábrica Rubert, tiene su origen en una construcción de 1855 proyectada por el arquitecto Josep Oriol Mestres para Rafael Pagès, según la ficha patrimonial de Pobles de Catalunya. A comienzos del siglo XX, el edificio albergó el negocio de paraguas de Pius Rubert Laporta, cuya producción se trasladó a otra fábrica de Barcelona en 1924, aunque la tienda permaneció en la ronda.

Edificio histórico del siglo XIX en la Ronda de Sant Antoni, situado en Barcelona, España, donde se encuentra una tienda de tipo bazar conocido como New Home. Wikimedia commons

La arquitectura del edificio conserva elementos característicos de aquella época, como las grandes aberturas con arcos de medio punto en la planta baja y un balcón corrido con barandilla de hierro en el piso superior. El inmueble está protegido y constituye uno de los elementos históricos de esta zona comercial de Barcelona.

Después de su etapa vinculada a la fabricación y venta de paraguas, el local acogió una tienda de electrodomésticos de Miró. El establecimiento cerró en 2019 y, desde entonces, el espacio permanece sin actividad comercial. Las obras de adecuación para el nuevo proyecto están en marcha, pero la fecha de apertura todavía no se ha concretado y el local aún no figura en el directorio oficial de New Home.