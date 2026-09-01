La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha emitido un comunicado urgente a la población mexicana, alertando sobre un utensilio de cocina específico que podría representar un riesgo para la salud.

Se trata de un prensador de ajos de la reconocida marca sueca IKEA, al que se le han detectado fallas de fabricación que podrían tener graves consecuencias para quienes lo utilizan en la preparación de sus alimentos.

Según la información divulgada por la Profeco en conjunto con Ikano Retail México, el problema se centra en el modelo de prensador de ajos 365+ Värdefull. La advertencia se emitió tras descubrir que pequeñas piezas de metal pueden desprenderse del utensilio durante su uso.

Cuál es el artículo prohibido de comprar en Ikea

La alerta de Profeco especifica los números de serie del producto en cuestión: N° 201.521.58, 305.781.89 y 601.636.02, todos en color negro y con lotes que van del 2411 al 2522. La advertencia abarca un total de 2,524 unidades vendidas en el país.

El artículo de Ikea prohibido para su compra en todo el país. Fuente: Ikea

Para evitar cualquier incidente, tanto Profeco como IKEA han instado a los consumidores que hayan adquirido este prensador a tomar medidas. La primera y más importante es dejar de usar el producto de inmediato.

El siguiente paso es contactar a IKEA para proceder con el reembolso. Este procedimiento ha sido diseñado para ser lo más sencillo posible, sin la necesidad de un comprobante de compra o ticket, lo que facilita el proceso para los afectados.

IKEA ha simplificado el proceso de devolución y reembolso para todos los clientes que posean un prensador de ajos defectuoso. La compañía se compromete a realizar un reembolso completo por el artículo. Incluso si los consumidores no están seguros si su producto es parte del lote defectuoso, Profeco ha aclarado que pueden devolver cualquier prensador de ajos negro del modelo IKEA 365+ Värdefull para recibir su dinero.

Cómo solicitar el reembolso a Ikea

Para facilitar el proceso, IKEA ha puesto a disposición de los consumidores varios canales de comunicación. Los afectados pueden acceder a información detallada y notificar su caso a través del servicio al cliente en la página web oficial de la marca. También pueden contactar vía telefónica al número 55 8310 8310 o por correo electrónico a servicioclientesikea@ikano.mx. Además, las tiendas físicas de IKEA en México también están habilitadas para recibir las devoluciones.