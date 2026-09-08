Es oficial | No hay clases este miércoles 9 de septiembre: suspenden las clases por fuertes lluvias y piden no salir de casa.

La Generalitat de Cataluña anunció la suspensión de las clases este miércoles 9 de septiembre en cinco comarcas ante la previsión de fuertes lluvias. La medida afecta también a universidades y actividades deportivas al aire libre, mientras las autoridades restringieron la movilidad y recomendaron a los ciudadanos evitar desplazamientos.

La decisión responde a un aviso rojo por riesgo de lluvias intensas , con especial atención sobre el Baix Llobregat, Vallès Occidental, Garraf, Alt Penedès y Baix Penedès. Protección Civil también enviará una alerta Es-Alert a los habitantes de las zonas afectadas para informar sobre las medidas de prevención.

¿En qué zonas de Cataluña no habrá clases este miércoles?

La suspensión de la actividad educativa estará vigente entre las 7 y las 17 horas en las comarcas afectadas. La medida alcanza a los centros educativos y universitarios, además de las actividades deportivas al aire libre durante ese período.

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Las autoridades catalanas también acordaron suspender la actividad sanitaria no urgente y los servicios de los centros de acogida diurna destinados a personas mayores y personas con discapacidad intelectual. El objetivo es reducir los desplazamientos y limitar la exposición de la población ante posibles inundaciones y otros efectos derivados de las lluvias.

La consellera de Interior, Núria Parlon, explicó que las restricciones responden al nivel de riesgo previsto para la jornada. La Generalitat pidió que, cuando sea posible, los trabajadores realicen sus tareas mediante teletrabajo y que la población permanezca en sus domicilios .

¿Qué recomienda la Generalitat ante las fuertes lluvias?

Protección Civil aconseja evitar los desplazamientos, especialmente en las zonas con riesgo de inundación. En caso de que sea imprescindible utilizar el automóvil, las autoridades recomiendan reducir la velocidad, mantener una distancia de seguridad suficiente y frenar con suavidad.

Fuente: EFE Ana Escobar

También se pide no circular por calles, caminos o carreteras inundadas o susceptibles de sufrir acumulaciones de agua. Las autoridades recuerdan que incluso una cantidad de agua aparentemente reducida puede generar situaciones peligrosas para los vehículos y dificultar la circulación.

En Barcelona, el Ayuntamiento activó el Plan de Actuación de Emergencia Municipal por riesgo de insuficiencia drenante. Además, solicitó a los vecinos que revisen azoteas, desagües y bajantes, retiren objetos que puedan ser arrastrados por el agua y desconecten los aparatos eléctricos ante posibles inundaciones .

Protección Civil también recomienda tener dentro de las viviendas a los animales de compañía y preparar un teléfono móvil con cargador, medicamentos indispensables, ropa de abrigo y documentación personal. Las autoridades mantienen el seguimiento de la situación ante la posibilidad de que las condiciones meteorológicas obliguen a ampliar las medidas.