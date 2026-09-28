Oficial | La Dirección General de Tráfico podrá multarte por no llevar el cinturón de seguridad: perdida de 4 puntos en el carnet y 200 euros

El cinturón de seguridad es uno de los elementos de protección obligatorios para los ocupantes de los vehículos que circulan por España. Su uso está regulado por la normativa de tráfico, que también establece sanciones para quienes no lo utilicen o lo hagan de manera incorrecta.

La regulación contempla además los sistemas de retención infantil y otros elementos de protección obligatorios, con requisitos específicos según las características del vehículo y de sus ocupantes. La Dirección General de Tráfico (DGT) incluye estas conductas entre las infracciones que pueden afectar al permiso de conducir.

¿Cuánto cuesta la multa por no llevar el cinturón?

No utilizar el cinturón de seguridad o hacerlo de forma incorrecta supone una multa de 200 euros y la pérdida de 4 puntos del permiso de conducir. Esta sanción también se aplica cuando no se utilizan correctamente los sistemas de retención infantil u otros elementos de protección obligatorios.

¿Cuánto cuesta la multa por no llevar el cinturón? Shutterstock

La normativa elevó de 3 a 4 los puntos que se detraen por esta infracción, mientras que la cuantía económica se mantuvo en 200 euros. La medida forma parte del endurecimiento de determinadas sanciones de tráfico.

¿Quiénes están obligados a utilizar el cinturón?

La obligación alcanza a los ocupantes de los vehículos que dispongan de cinturones de seguridad. El cumplimiento de esta norma incluye tanto al conductor como a los pasajeros y se extiende a los sistemas de retención infantil cuando corresponda.

¿Quiénes están obligados a utilizar el cinturón? (Fuente: Freepik)

En el caso de los menores, las condiciones de uso dependen de las características del niño y del vehículo. El objetivo de estas disposiciones es garantizar que los ocupantes cuenten con el sistema de protección adecuado durante los desplazamientos.