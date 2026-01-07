Cambia la hora en todo el país: esta es la fecha en que hay que volver a ajustar todos los relojes, ¿será la ultima vez?

El cambio de hora en España es un tema de debate que divide opiniones. Establecido hace más de cinco décadas como una medida para ahorrar energía, este ajuste horario persiste en el calendario. No obstante, cada vez más voces cuestionan su relevancia en un mundo marcado por el autoconsumo, las energías renovables y el teletrabajo.

En 2026, los relojes se adelantarán una hora la madrugada del 28 de marzo para dar inicio al horario de verano y se retrasarán el 24 de octubre con la llegada del horario de invierno, según establece el Real Decreto 236/2002.

Aunque esta medida busca optimizar el uso de la luz natural, muchos ciudadanos y organismos europeos consideran que los efectos sobre la salud y el bienestar superan los beneficios energéticos.

Por el momento, el cambio de hora seguirá vigente al menos hasta 2026, cuando el Boletín Oficial del Estado (BOE) fija el último registro oficial. Sin embargo, la decisión final dependerá de la Unión Europea, que lleva años analizando si esta práctica debe mantenerse o eliminarse por completo.

Fechas clave del cambio de hora en 2025

El calendario oficial del BOE marca dos fechas importantes para el cambio horario en 2026:

28 de marzo: se adelantan los relojes una hora para el horario de verano.

24 de octubre: se retrasan los relojes una hora para el horario de invierno.

Estas fechas forman parte de una tradición establecida en la década de 1970, pero cuya continuidad está en duda. En 2026, los días 29 de marzo y 25 de octubre podrían ser los últimos en los que se ajuste el horario , dependiendo de la decisión de los organismos europeos.

¿Por qué se implementó el cambio de hora?

El cambio de hora nació como una solución temporal durante la crisis energética global de los años 70. Al alinear la luz del sol con las horas de trabajo, se buscaba reducir el consumo de electricidad en iluminación. Sin embargo, estudios recientes, como los realizados por la Comisión Europea en 2018, han cuestionado su efectividad en el contexto actual, donde las energías renovables, el autoconsumo y los hábitos laborales han evolucionado significativamente.

Los defensores del cambio de hora destacan que permite aprovechar mejor la luz solar en verano, fomentando actividades al aire libre y beneficiando sectores como el turismo y la hostelería. Según los físicos José María Martín Olalla y Jorge Mira, ajustar el reloj dos veces al año optimiza el uso de la luz natural en función de la inclinación de la Tierra.

Por otro lado, los detractores señalan que esta práctica genera alteraciones en el reloj biológico, lo que puede provocar problemas de sueño, cambios en el estado de ánimo y una disminución de la productividad. Además, los avances en tecnología y eficiencia energética han reducido el impacto del consumo eléctrico, debilitando el argumento original del ahorro energético.

Diversos estudios, como los de la Sociedad de Investigación del Sueño en Estados Unidos, han demostrado que el cambio horario afecta negativamente los ritmos circadianos. Estos desajustes pueden provocar trastornos del sueño, fatiga y, en algunos casos, un mayor riesgo de accidentes de tráfico.

El cambio de hora, un hábito que persiste entre el debate y la polémica

El cambio de hora sigue vigente “gracias al mito del ahorro energético”, explico Ariadna Güell, codirectora de Time-Use Initiative, en declaraciones a la agencia de noticias EFE.

Güell critica que esta medida se mantenga “a pesar de que no genera un ahorro energético significativo”. Según explica, “los estudios recientes muestran que apenas hay diferencia, más allá de un leve aumento en el consumo tras el cambio horario“. Además, señala que esta práctica tiene “efectos negativos para la salud y la economía”.

Aunque parece una tradición inamovible, el cambio de hora no siempre existió. La normativa actual se remonta a 1940, cuando la dictadura franquista decidió alinear el horario español con el de Alemania en plena Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, según Güell, “el horario de invierno se adapta mejor a la geografía española“, ya que el huso horario natural de la península coincide con el de Reino Unido, Portugal y Canarias.

En verano, este desfase se acentúa, especialmente en Galicia, donde el sol se pone cerca de las 23:00 durante la estación estival . Esto genera un desajuste de dos horas respecto al huso horario geográfico.

¿El 2026 es el último año del cambio de hora en España?

La Unión Europea lleva años debatiendo la eliminación del cambio de hora, pero la falta de consenso entre los Estados miembros ha impedido avanzar.

Según una consulta pública realizada en 2018, el 80% de los ciudadanos europeos estaba a favor de abolir esta práctica, pero los desacuerdos sobre qué horario permanente adoptar (verano o invierno) han mantenido la decisión en pausa.

En España, el BOE establece el último cambio de hora oficial para octubre de 2026. Esta fecha podría ser una de las últimas veces en la que los españoles adapten una nueva rutina horaria.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que propondrá en el Consejo de Transporte, Telecomunicaciones y Energía de la Unión Europea la supresión definitiva del cambio horario, con el objetivo de que se respete la votación del Parlamento Europeo celebrada hace seis años, que apostó por eliminarlo a partir de 2026.

El Ejecutivo sostiene que existe un respaldo mayoritario de la ciudadanía, tanto en España como en el conjunto de la UE.

Con el objetivo de acabar con una práctica que se mantiene dos veces al año, en primavera y otoño, sin un consenso social claro, la propuesta del Gobierno se apoya en la falta de evidencia científica que demuestre que el cambio horario genere un ahorro energético relevante.

Frente a ese argumento, el Ejecutivo subraya los efectos negativos sobre la salud y el bienestar, especialmente tras el paso al horario de verano. Estudios citados indican que, en los días posteriores al cambio, se pierden de media unos 40 minutos de sueño, lo que provoca fatiga, menor capacidad de atención, errores por distracción y una caída transitoria de la productividad laboral, además de un aumento del estrés y del riesgo de accidentes.