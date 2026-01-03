A partir de este 1 de enero de 2026, la baliza V-16 obligatoria sustituye definitivamente a los triángulos de preseñalización en carretera. La Dirección General de Tráfico (DGT) establece que no sirve cualquier dispositivo: solo serán válidos los modelos certificados por IDIADA o LCOE, los laboratorios técnicos autorizados.

No cumplir con esta exigencia tendrá consecuencias económicas. No llevar la baliza V-16 obligatoria o utilizar una no homologada supone una sanción leve de 80 euros, la misma cuantía que se aplicaba por no llevar los triángulos.

La medida afecta a millones de conductores y busca reforzar la seguridad vial, evitando que los ocupantes salgan del vehículo en caso de avería o accidente.

Qué dice la DGT sobre la baliza V-16 obligatoria y las multas

Desde la DGT insisten en que el objetivo no es recaudatorio. Así lo explicó la subdirectora del organismo, Ana Blanco, en declaraciones públicas.

“No hay ninguna vocación de multar. Sustituimos los triángulos por este dispositivo que lo que hace es aportar seguridad. Esa V-16 luminosa y conectada va a mejorar nuestra seguridad”, ha manifestado Ana Blanco en una entrevista en la Cadena Ser.

El organismo dependiente del Ministerio del Interior aclara que la baliza V-16 obligatoria reduce la siniestralidad al impedir que los conductores abandonen el coche para señalizar.

Además, el dispositivo alerta al resto de usuarios de la vía mediante una señal visible y conectada en tiempo real.

Polémica sanitaria por la baliza V-16 obligatoria y los marcapasos

La implantación de la baliza V-16 obligatoria ha generado un intenso debate, especialmente por sus posibles efectos sobre personas con dispositivos cardíacos.

“La baliza V-16 cambia la programación del marcapasos y la pone a 60 pulsaciones por minuto de forma fija”, ha relatado el jefe de la Sección de Cirugía Cardiovascular del Hospital Clínic de Barcelona, Manel Castellà, en declaraciones a RAC1.

Según el especialista, “el aparato deja de estar programado tal y como lo había establecido el médico”, debido al potente imán del dispositivo.

Los médicos también advierten que podría anular desfibriladores y recomiendan que los pacientes no se acerquen a menos de 15 o 30 centímetros de la baliza.

Qué vehículos deben llevar la baliza V-16 obligatoria en 2026

La normativa establece que deberán llevar la baliza V-16 obligatoria los turismos, furgonetas, autobuses, vehículos mixtos, camiones y conjuntos de vehículos no especiales.

Esta obligación figura en el anexo XII del Reglamento General de Vehículos. En el caso de las motocicletas, su uso es recomendable por seguridad, aunque no obligatorio.

El dispositivo debe guardarse cargado en la guantera o en un lugar accesible dentro del vehículo. En caso de avería, el conductor lo encenderá y lo colocará desde el interior del coche en la parte más alta posible, como el techo.

Cómo funciona la baliza V-16 obligatoria conectada a la DGT 3.0

Una vez activada, la baliza V-16 obligatoria emite una señal luminosa visible a gran distancia.

Además, transmite automáticamente la ubicación exacta del vehículo averiado a la plataforma DGT 3.0, sin intervención del conductor.

Este sistema permite avisar al resto de usuarios de la vía y a los servicios de tráfico en tiempo real. La DGT considera que este avance tecnológico supone un salto en seguridad vial frente a los antiguos triángulos.