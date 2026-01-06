Reforma laboral | “Llegar siempre antes al trabajo puede ser motivo de despido procedente”

Si bien llegar antes al trabajo suele verse como una señal de compromiso, para algunos empleadores puede percibirse como una forma de fichar antes el horario laboral y cobrar más dinero.

Muchos empleados en España creen que adelantar su entrada mejora su imagen profesional. También piensan que ayuda a cumplir con una carga laboral elevada.

No obstante, la legislación laboral y la jurisprudencia advierten de un riesgo claro. Esa práctica puede terminar en un despido disciplinario. Lejos de beneficiar al trabajador, puede volverse en su contra.

Un caso ocurrido en Alicante ha generado impacto por su contundencia. Los tribunales avalaron el despido sin indemnización de una empleada que llegaba antes a su puesto.

Llegar antes al trabajo puede acabar en despido disciplinario

Una trabajadora fue despedida tras acudir de forma reiterada entre treinta y cuarenta y cinco minutos antes. Tenía una hora de inicio claramente fijada en su contrato. Aun así, adelantaba su entrada cada día.

La empleada debía comenzar su jornada a las siete y media de la mañana. No obstante, accedía al centro bastante antes. Según su versión, necesitaba más tiempo por la carga laboral.

Pese a esa explicación, la empresa le advirtió que no debía entrar antes. Primero hubo avisos verbales. Después, una comunicación formal por escrito.

Reforma laboral | “Llegar siempre antes al trabajo puede ser motivo de despido procedente” Fuente: narrativas-spin-co

El control horario y las horas extra no autorizadas

El conflicto no se centró en la puntualidad. El problema fue el control del tiempo de trabajo. Las empresas deben registrar de forma precisa la jornada laboral.

Llegar antes implica trabajar más tiempo. Ese tiempo adicional se considera, legalmente, hora extra. El conflicto aparece cuando esas horas no están autorizadas.

“El empleador puede prohibir expresamente la realización de horas extraordinarias”, explica el laboralista. Si existe esa prohibición, ampliar la jornada supone un incumplimiento contractual.

Los tribunales avalan el despido sin indemnización

La trabajadora recurrió el despido convencida de su buena fe. Consideraba que su conducta demostraba implicación. Sin embargo, los tribunales no le dieron la razón.

El juzgado entendió que su conducta generaba descontrol en el registro horario. También afectaba a la organización interna de la empresa. No era un hecho aislado.

Al tratarse de un despido disciplinario procedente, no hubo indemnización. La reiteración y los avisos previos resultaron determinantes.

Qué deben hacer los trabajadores para evitar sanciones

La jornada laboral empieza y termina a la hora fijada. Cualquier modificación debe estar autorizada. Entrar antes sin permiso no es una opción segura.

Si la carga de trabajo es excesiva, la vía correcta es comunicarlo. Se debe pedir una reorganización. Alargar la jornada por iniciativa propia puede interpretarse como desobediencia.

El experto laboralista lo resume de forma clara: “si se van a hacer horas extra, que quede por escrito”. De lo contrario, el riesgo es un despido sin compensación económica.