El 9 de octubre es festivo en la Comunidad Valenciana porque se conmemora el Día de la Comunitat Valenciana.

El próximo viernes 9 de octubre será festivo en toda la Comunitat Valenciana, por la celebración del Día de la Comunidad Valenciana.

El Día de la Comunidad Valenciana trata de una fiesta laboral de carácter autonómico, retribuida y no recuperable. Por tanto, quienes tengan una jornada laboral ordinaria de lunes a viernes podrán tener un día adicional de descanso en su fin de semana.

Sin embargo, el 9 de octubre no será festivo en toda España, sino únicamente en la Comunidad Valenciana. En el resto de comunidades autónomas se mantendrá la actividad laboral habitual.

Dónde será festivo el viernes 9 de octubre

El calendario laboral establece el 9 de octubre como Día de la Comunidad Valenciana, por lo que la jornada festiva se aplica a las tres provincias que conforman la autonomía:

Alicante.

Castellón.

Valencia.

El hecho de que sea un día festivo no implica necesariamente que todos los establecimientos o servicios permanezcan cerrados, ya que determinados sectores pueden mantener su actividad en función de sus turnos, convenios o características del servicio.

Además, este año el 9 de octubre cae en viernes, por lo que aquellas personas que habitualmente no trabajen durante el fin de semana podrán disponer de tres días consecutivos de descanso.

El Día de la Comunitat Valenciana conmemora la entrada del rey Jaume I en la ciudad de Valencia el 9 de octubre de 1238. Magnific

Qué se celebra el 9 de octubre en la Comunidad Valenciana

El Día de la Comunidad Valenciana conmemora la entrada del rey Jaume I en la ciudad de Valencia el 9 de octubre de 1238, después de la capitulación de la ciudad.

La fecha constituye una de las principales celebraciones institucionales de la autonomía y tiene como uno de sus símbolos centrales la Reial Senyera, que protagoniza tradicionalmente los actos oficiales del Nou d’Octubre.

Cuándo será el próximo festivo en el calendario laboral de octubre

Tras este festivo autonómico de la Comunidad Valenciana habrá otro día no laborable, aunque en este caso corresponderá al ámbito nacional.

El lunes 12 de octubre, se celebrará la Fiesta Nacional de España. La festividad conmemora el Día de la Hispanidad y el inicio de la proyección cultural y lingüística española en América tras la llegada de Cristóbal Colón en 1492.

De esta forma, quienes tengan libre sábado y domingo en la Comunidad Valenciana podrán acumular cuatro días de descanso consecutivo, aunque uno se trata de dos festivos diferentes y con distinto ámbito territorial.

Qué actividades se podrán hacer el fin de semana largo en la Comunidad Valenciana

El fin de semana largo también puede aprovecharse para realizar actividades culturales, recorridos por espacios naturales o escapadas por las tres provincias. Para eso, el ente Turisme Comunitat Valenciana ha reunido distintas propuestas para estos días:

El fin de semana largo también puede aprovecharse para realizar actividades culturales, recorridos por espacios naturales o escapadas por las tres provincias. Magnific