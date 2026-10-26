Una investigación de la Universidad de Cork revela que el consumo de café, tanto convencional como descafeinado, puede modificar la microbiota intestinal y favorecer el bienestar psicológico y las funciones cognitivas.

El consumo de café puede tener efectos positivos sobre la salud intestinal, el estado de ánimo y el funcionamiento del cerebro, incluso cuando se trata de su versión descafeinada. Así lo revela una investigación del centro APC Microbiome Ireland, perteneciente a la Universidad de Cork, en Irlanda, que analizó cómo esta bebida influye en las bacterias intestinales y su relación con la salud mental.

El estudio, publicado en la revista científica Nature Communications, identificó cambios en la composición de la microbiota y mejoras en determinados indicadores psicológicos tras la reintroducción del café en la dieta. Los resultados sugieren que sus beneficios no dependen únicamente de la cafeína, sino también de otros compuestos presentes en la bebida.

El neurobiólogo John Cryan, investigador principal del proyecto, destacó la importancia de estos hallazgos para comprender la relación entre la alimentación y el bienestar psicológico. “El café es más que cafeína: es un factor dietético complejo que interactúa con nuestros microbios intestinales, nuestro metabolismo e incluso nuestro bienestar emocional”, afirmó en declaraciones publicadas por la Universidad de Cork.

¿Cómo afecta el consumo de café a la microbiota intestinal y la salud mental?

Los investigadores analizaron a 62 participantes, divididos entre 31 consumidores habituales de café y otras 31 personas que no tomaban esta bebida. Los primeros consumían regularmente entre tres y cinco tazas diarias, una cantidad considerada moderada y segura para la mayoría de los adultos por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).

Durante la primera fase del estudio, los participantes permanecieron dos semanas sin consumir café. A lo largo de ese periodo, los científicos realizaron evaluaciones psicológicas y analizaron muestras de heces y orina para identificar posibles modificaciones en la microbiota intestinal.

El consumo de café puede tener efectos positivos sobre la salud intestinal, el estado de ánimo y el funcionamiento del cerebro, incluso cuando se trata de su versión descafeinada. Shutterstock

Posteriormente, los consumidores habituales retomaron la bebida sin conocer si recibían café convencional o descafeinado. Los resultados mostraron que ambos grupos registraron menores niveles de estrés percibido, síntomas depresivos e impulsividad, lo que sugiere una posible relación entre el consumo de café y el bienestar emocional.

Además, los investigadores identificaron un aumento de determinadas bacterias intestinales, como Eggertella sp. y Cryptobacterium curtum, entre quienes consumían café. Estos microorganismos están relacionados con procesos digestivos como la secreción de ácidos gástricos e intestinales y la síntesis de ácidos biliares.

También se observó una mayor presencia de bacterias del grupo Firmicutes, asociadas en investigaciones anteriores con emociones positivas en mujeres. Estos resultados refuerzan el interés científico por el eje intestino-cerebro, el sistema de comunicación bidireccional que conecta los microorganismos intestinales con el sistema nervioso.

¿Qué beneficios tiene el café descafeinado frente al café con cafeína?

Uno de los principales hallazgos de la investigación fue que el café descafeinado también puede tener efectos positivos sobre determinadas funciones cognitivas. Los participantes que consumieron esta variante mostraron mejoras en las pruebas de aprendizaje y memoria, un resultado que no se observó de la misma manera entre quienes recibieron café con cafeína.

Los investigadores consideran que estas diferencias podrían estar relacionadas con los polifenoles, compuestos antioxidantes presentes de forma natural en el café. Estas sustancias pueden interactuar con la microbiota intestinal y participar en procesos metabólicos vinculados con el funcionamiento cerebral.

Uno de los principales hallazgos de la investigación fue que el café descafeinado también puede tener efectos positivos sobre determinadas funciones cognitivas Shutterstock

Por su parte, el café convencional mostró beneficios específicos sobre la atención y el estado de alerta. Según los resultados, el consumo de cafeína se asoció con una reducción de la ansiedad percibida, una mayor vigilancia mental y una posible disminución de determinados procesos inflamatorios.

Cryan explicó que los efectos de ambas variantes pueden ser complementarios. “Nuestros hallazgos sugieren que el café, ya sea con cafeína o descafeinado, puede influir en la salud de maneras distintas, pero complementarias”, señaló el especialista en el comunicado oficial de la universidad.

Sin embargo, los científicos advierten que se trata de un estudio con una muestra relativamente pequeña, por lo que serán necesarias nuevas investigaciones para determinar si estos efectos se mantienen a largo plazo.

Los resultados aportan nuevas evidencias sobre la relación entre el consumo de café, la composición de la microbiota intestinal y el bienestar psicológico, aunque no permiten concluir que esta bebida pueda prevenir o tratar enfermedades neurológicas o trastornos de salud mental.