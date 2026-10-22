Bankinter abrió la temporada de resultados de la banca a septiembre con un resultado neto de 901 millones de euros, lo que significa un 11% en comparación con los primeros nueve meses de 2025.

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Bankinter abrió la temporada de resultados de la banca a septiembre con un resultado neto de 901 millones de euros, lo que significa un 11% en comparación con los primeros nueve meses de 2025. Cifra que se acerca a los 1090 millones que logró en el ejercicio completo de hace un año, lo que hace pensar que a final de 2026 podría superar ese número récord. Mientras el beneficio antes de impuestos se situó en 1267 millones, un 10,8% más.

“El Grupo Bankinter mantiene al cierre del tercer trimestre del año una sólida evolución de sus resultados, apoyada en el crecimiento de la actividad con clientes, la diversificación de los ingresos y una gestión disciplinada del negocio”, destaca en el comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Sin embargo, y a pesar de la “sólida” evolución de la que habla la entidad, el mercado bursátil castiga duramente la acción Bankinter con un descenso del 6,22% ya que los inversores están penalizando unos números del tercer trimestre que quedaron algo por debajo de las previsiones en ingresos.

Pero hay más. La debacle de Bankinter no sólo está arrastrando al Ibex 35 que cae a primera hora de la tarde un 1,68%, sino que empuja a la baja al resto de las entidades financieras como CaixaBank cuyos títulos se desvalorizan un 4,15% o Banco Santander y Banco Sabadell que caen 3,11 y 3,58%, respectivamente. BBVA, en tanto, desciende un 2,56%, mayor es el descenso de Unicaja que alcanza un 2,70%.

Bankinter abrió la temporada de resultados de la banca a septiembre con un resultado neto de 901 millones de euros. Shutterstock

De regreso en el balance de Bankinter, el banco asegura que la consistente tendencia del ejercicio se evidencia en las diferentes ratios de la cuenta de resultados, empezando por la mejora de la rentabilidad, con un ROE (rentabilidad sobre recursos propios) que se sitúa en el 19,2% y un ROTE que se consolida en un destacado 20,4%.

En cuanto a la ratio de capital CET1, ésta se eleva al cierre del tercer trimestre hasta el 13,2%, muy superior al mínimo exigido a Bankinter por el Banco Central Europeo (BCE), que es actualmente el 8,6%. También mejora la morosidad, con una ratio del 1,84%, 21 puntos básicos inferior a la de hace un año, y con un índice de cobertura del 66,8%. La ratio de eficiencia se sitúa en el 34,8%, sustancialmente inferior al dato de hace un año.

Los activos totales del Grupo alcanzan al 30 de septiembre de 2026 los 132.149 millones de euros, un 2,7% superior al de hace un año. La cartera de inversión suma en total 87.134 millones, lo que supone un 5,6% de incremento.

Por lo que se refiere a los recursos de clientes más los activos bajo gestión suman 163.008 millones de euros, un 7,9% más que a la misma fecha de 2025, mientras los recursos gestionados fuera de balance (fondos de inversión, fondos de pensiones, gestión patrimonial, SICAVs e inversión alternativa), lo hacen en un 15,2%.

Así, el volumen conjunto de recursos gestionados fuera de balance más activos bajo custodia aumenta en 22.000 millones de euros, casi un 15%, respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

Crecen todos los márgenes de la cuenta

Los mayores volúmenes de negocio disparan el margen de intereses que alcanza unos niveles récord, hasta los 1.762 millones de euros, un 5,7% más que en el mismo periodo de 2025.

El margen bruto, que integra la totalidad de los ingresos, el crecimiento es del 6,5%, hasta los 2397 millones de euros, impulsado por las buenas cifras de la línea de comisiones. En concreto, las comisiones netas suman 651 millones y representan un 12,9% más que el mismo periodo del ejercicio pasado.

Por su parte, los costes operativos suman en estos nueve meses 833,9 millones de euros, un 2,3% superior al montante de hace un año, “un crecimiento que sigue contenido y por debajo del crecimiento de los ingresos”, aclara el banco.

En definitiva, una vez restados estos costes del margen bruto dan un resultado de margen de explotación antes de provisiones de 1563,6 millones de euros, un 8,8% más que al 30 de septiembre de 2025.

Diversificación geográfica

El impulso comercial en todas las geografías siguen generando un crecimiento rentable del negocio. Así, los volúmenes del negocio con clientes, sumando inversión crediticia, recursos minoristas y activos bajo gestión, alcanzan a 30 de septiembre los 250.142 millones de euros, un 7,1% más que hace un año.

España, principal mercado de Bankinter, observa un crecimiento de la cartera de inversión crediticia del 3%, hasta los 69.000 millones de euros, y del 9% en el patrimonio de clientes, hasta los 238.000 millones. El resultado antes de impuestos de Bankinter España alcanza los 1050 millones, con un incremento del 10% versus el mismo periodo de 2025.

España, principal mercado de Bankinter, observa un crecimiento de la cartera de inversión crediticia del 3%, hasta los 69.000 millones de euros. Shutterstock

En Portugal, segundo país por volumen de negocio y de ingresos, la tendencia de crecimiento es superior. La cartera crediticia llega hasta los 12.000 millones de euros, con un alza del 9% en el periodo considerado. Y en cuanto al patrimonio gestionado de clientes, el incremento es del 18%, sumando en total 21.000 millones de euros. El margen bruto de Portugal crece un 12%; y el beneficio antes de impuestos alcanza los 178 millones de euros, un 13% más.

En cuanto a Irlanda, el volumen del negocio con clientes es un 26% superior al de hace un año, alcanzando en total los 5600 millones de euros. Este volumen está compuesto, en su mayor parte, por inversión crediticia, que crece un 23,4%, y de forma menor por recursos de clientes.

Por líneas de negocio

Banca de Empresas sigue consolidando su crecimiento y ganando cuota de mercado. La inversión crediticia de este negocio alcanza los 37.000 millones de euros, con un crecimiento del 7%. El incremento de la cartera en España es del 7,6% Dentro de ese volumen, 12.000 millones corresponden a la cartera de inversión de la actividad de Banca Internacional, que es un 16% superior a la de hace un año.

La nueva producción hipotecaria en este tercer trimestre del año suma algo más de 1500 millones de euros, siendo un 8% superior a la del mismo trimestre de 2025. De ese volumen trimestral, unos 720 millones de euros en hipotecas corresponden al negocio de España. En cuanto a al saldo total de la cartera hipotecaria del Grupo se acerca a los 40.000 millones.

Respecto al segmento de Consumo, el saldo al 30 de septiembre alcanza los 6.000 millones de euros, un 4% más. Mientras el saldo de cuentas nóminas y cuentas digitales, al 30 de septiembre supera los 24.000 millones (+6%).

Los fondos de inversión propios del banco alcanzan los 21.300 millones de euros, con un alza del 11,8%; y en cuanto a los fondos de pensiones, el crecimiento es de un 13,4%, con un volumen de 5.500 millones. El negocio de la gestión patrimonial y sicavs suma 10.849 millones y se incrementa un 22,1%. En inversión alternativa el patrimonio suma un volumen de 5.402 millones, esto es un 2,7% superior a un año atrás.