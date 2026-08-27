Bankinter alcanza los 230.000 clientes en Irlanda y alcanza una cartera de inversión de 5200 millones.

La apuesta de Bankinter por Irlanda entró en una etapa de consolidación al superar los 230.000 clientes y alcanzar una cartera de inversión cercana a los 5200 millones de euros, un 24% superior a la registrada un año atrás, y un volumen en depósitos por valor de 100 millones.

La base de clientes de Irlanda, cuyo mercado está considerado por la entidad como uno de los principales motores de crecimiento internacional para el Grupo, fue construida inicialmente sobre los negocios de financiación al consumo y tarjetas de crédito y ampliada posteriormente gracias a su creciente actividad hipotecaria y al desarrollo de nuevas líneas de negocio, como es el caso de la comercialización de depósitos a partir de febrero de este año.

El banco explica que dentro de los 5200 millones de euros que componen la cartera de inversión, más de 4000 millones corresponden al negocio hipotecario, que registró un crecimiento del 29% en los últimos doce meses. Por su parte, la financiación al consumo supera los 1000 millones, con un incremento interanual del 8%.

“ Estos datos reflejan la buena evolución del negocio crediticio y el éxito de una estrategia basada en una oferta especializada, competitiva e innovadora” , afirma la entidad.

Bankinter alcanza los 230.000 clientes en Irlanda y alcanza una cartera de inversión de 5200 millones. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Oferta financiera más amplia

La consolidación de la actividad crediticia sirvió como base para avanzar hacia una oferta financiera más amplia. De hecho, tras obtener en 2025 la licencia bancaria plena, Bankinter comenzó una nueva fase de desarrollo orientada a la construcción de un banco digital de servicio completo.

Así pues, y de acuerdo a Bankinter, esta trayectoria lo convirtió en uno de los principales actores de la banca digital en Irlanda “y en uno de los competidores que más dinamismo e innovación han aportado al sistema financiero del país”.

En este contexto, explica la entidad, el pasado mes de febrero lanzó sus primeros depósitos bajo la marca Bankinter Irlanda, con una propuesta que permitió captar ya recursos cercanos a los 100 millones de euros.

En concreto, el banco reconoce que el objetivo en Irlanda pasa por seguir construyendo una franquicia bancaria sostenible en el largo plazo, combinando una experiencia digital sencilla e intuitiva con un servicio de atención al cliente cercano y especializado. “ La hoja de ruta contempla seguir ampliando la oferta de productos de ahorro y, de cara al futuro, incorporar cuentas corrientes y explorar nuevas oportunidades en áreas como la banca de empresas o los servicios de inversión ”, concluye.

Bankinter alcanza los 230.000 clientes en Irlanda y alcanza una cartera de inversión de 5200 millones. (Fuente: Shutterstock)

Los inicios en Irlanda

Bankinter llegó al mercado irlandés en 2019 con la adquisición de la financiera de consumo Avantcard, posteriormente denominada Avant Money, que contaba entonces con una cartera de financiación al consumo y tarjetas de crédito de casi 400 millones de euros.

La historia dice que a partir de entonces, la entidad amplió su cartera de inversión, especialmente tras iniciar a finales de 2020 su actividad hipotecaria en ese mercado irlandés, multiplicando en este tiempo por trece veces su volumen de créditos y préstamos.

Este vertiginoso crecimiento obedece en gran medida a la introducción de propuestas inéditas hasta entonces en Irlanda, como ‘One Mortgage’, la primera hipoteca a tipo fijo durante toda la vida del préstamo ofrecida en el país. Más adelante amplió su oferta con ‘Flex Mortgage’, el único préstamo hipotecario a tipo variable referenciado al Euríbor disponible en Irlanda, así como con soluciones a tipo fijo a largo plazo.