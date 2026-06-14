Según fuentes jurídicas consultadas por EFE, miles de familias aún tienen la posibilidad de reclamar a sus bancos la totalidad de los gastos incurridos al momento de formalizar su hipoteca. Esto incluye desde los aranceles del Registro hasta los costos de gestoría, tasación y una parte de los gastos notariales.

Incluso si la hipoteca ha sido completamente saldada, el cliente tiene derecho a reclamar a su entidad bancaria los gastos asumidos, así como los intereses correspondientes. Desde Asufin advierten que, si el consumidor no presenta su reclamación, no recuperará ninguna cantidad.

En promedio, la suma que las entidades tendrían que devolver a los afectados se estima en aproximadamente 1500 euros.

Alerta Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell: los bancos reembolsarán gastos hipotecarios. Fuente: Archivo

Guía sobre la devolución de gastos de hipoteca y su funcionamiento

Previo a la promulgación de la Ley Hipotecaria en junio de 2019, bajo la administración del Gobierno de Mariano Rajoy y con Luis de Guindos al frente del Ministerio de Economía, aproximadamente ocho millones de consumidores asumieron los gastos asociados a la hipoteca.

En julio de 2020, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitió una sentencia que obligó a las entidades financieras a reembolsar todos los gastos relacionados (notaría, gestoría, registro y tasación), exceptuando el impuesto de Actos Jurídicos Documentados.

Las directrices emanadas de Europa fueron adoptadas por el Tribunal Supremo en diversas sentencias: en julio de 2020, se dictó la devolución del 50% de los gastos notariales, el 100% de los gastos de registro y la comisión de apertura; en octubre de ese mismo año, se estableció la devolución del 100% de los gastos de gestoría; y finalmente, en enero de 2021, se ordenó a las entidades la restitución del 100% de los gastos de tasación.

A pesar del considerable número de reclamaciones, algunas entidades se resistieron a reembolsar los gastos vinculados a la notaría y el registro, argumentando que el plazo para hacerlo había expirado, dado que habían transcurrido cinco años, conforme a lo estipulado en el Código Civil.

Esto implicaría que el plazo para reclamar dichos gastos finalizaría el 14 de abril de 2024, coincidiendo con el quinto aniversario de la declaración de abusividad de la cláusula por parte del Tribunal Supremo, considerando la suspensión de plazos procesales que se implementó durante la pandemia.

Sin embargo, a finales de enero, el TJUE determinó que el plazo para recuperar los gastos hipotecarios comienza a contarse desde el momento en que el cliente tiene conocimiento de que la cláusula es abusiva , lo que permite que miles de familias continúen reclamando más allá del 14 de abril.

Desde Asufin, se recuerda que la asociación logró una sentencia favorable en una demanda colectiva contra Kutxabank, Caja España Duero (actualmente Unicaja), ING y Deutsche Bank, beneficiando a todos los clientes que hayan abonado estos gastos a dichas entidades, sin necesidad de iniciar litigios individuales.

En caso de que la hipoteca incluya una comisión de apertura, también se podrá presentar una reclamación.

A pesar de que el Tribunal Supremo dictó en 2019 que la comisión de apertura no era abusiva, el TJUE consideró que esta debe ser transparente para ser válida, lo que implica que los tribunales deben evaluar si el consumidor tuvo la capacidad de comprender las implicaciones de abonar una comisión de apertura y si entendió que su finalidad es compensar los gastos de estudio y tramitación de una solicitud de préstamo, según indican desde la OCU.

Adicionalmente, se presentan otras reclamaciones relacionadas con hipotecas, como las concernientes a los seguros de prima única.

En numerosos contratos hipotecarios previos a 2019, se obligaba al cliente no solo a contratar un seguro de vida vinculado a la hipoteca, sino también a abonar la totalidad de la prima del seguro de vida en el momento de su contratación.

Alerta Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell: los bancos reembolsarán gastos hipotecarios. Fuente: Archivo

Aumento del 24% en las reclamaciones a los bancos en 2023

Ante la proliferación de frentes judiciales, los cinco principales bancos españoles -Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Bankinter- registraron un total de 681.822 reclamaciones durante el año 2023, lo que representa un incremento del 24% en comparación con el año anterior.

De las más de 680.000 reclamaciones presentadas, CaixaBank acumuló 343.852 quejas, lo que equivale a un aumento del 32,7%. Por su parte, los clientes de BBVA presentaron 167.998 reclamaciones, mientras que Santander recibió aproximadamente 88.326 quejas, lo que representa incrementos del 11,1% y 15,8%, respectivamente.

Sabadell reportó 54.884 reclamaciones en 2023, lo que se traduce en un aumento del 31%, mientras que Bankinter recibió 26.762 quejas, lo que representa un incremento del 25,6% en comparación con el año anterior.

Fuente: EFE