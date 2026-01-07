En esta noticia 5 frases que pueden salvar tu relación, según expertos de Harvard

Los vínculos amorosos requieren esfuerzo y constancia. La psicóloga y profesora adjunta en psiquiatría de la Universidad de Nevada (UNLV), Cortney Warren, sostiene esta máxima y reveló algunas de las claves para mejorar la comunicación en la pareja.

Warren, que trabajó en el McLean Hospital de la Escuela de Medicina de Harvard, escribió un artículo para el medio norteamericano CNBC, en el cual detalla cuáles son las frases que podrían ayudarte a salvar una relación amorosa en crisis.

La experta sostiene que las parejas con vínculos saludables no eluden los conflictos, sino que los enfrentan. En este contexto, la comunicación, guiada por el afecto y el respeto, se erige como una de las herramientas más efectivas para fortalecer una relación.

Es fundamental reconocer que la resolución de conflictos es parte integral de cualquier relación exitosa. La habilidad para dialogar y expresar sentimientos de manera constructiva contribuye significativamente a la solidez del vínculo.

Reconoce lo positivo en tu pareja

La psicóloga señala que las parejas felices se distinguen por manifestar gratitud y respeto mutuo. Esta dinámica contribuye a crear un entorno en el que ambos individuos se sientan valorados y apreciados, lo cual es esencial para nutrir la confianza.

La especialista enfatiza que “es tentador enfocarse excesivamente en los aspectos negativos de su pareja y señalarlos en cada ocasión que se presente, sin embargo, es crucial destacar lo positivo de sus acciones“.

Estoy aquí para escucharte

Es importante escuchar qué tiene para decir para poder entender el momento que está atravesando y así poder evaluar mejor qué hacer frente a los problemas.

Practicar la escucha con el otro es otro de los aspectos claves. Si bien puedes tener muchas quejas respecto del comportamiento de tu ser querido, una buena práctica consiste en sentarte y preguntar qué está sucediendo.

Son diversos los estudios que evidencian que las parejas que ejercen el perdón entre sí tienen mayores probabilidades de mantener relaciones más duraderas y satisfactorias, señala la especialista.

El ejercicio del perdón implica un compromiso para reconocer el error y aceptar la responsabilidad, elementos que se distinguen de la tendencia a culpar, la cual, según Warren, perjudica de manera significativa la estructura del vínculo.