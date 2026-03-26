La historia deja huellas, pero no siempre en los lugares esperados. Algunos personajes atraviesan el tiempo, convertidos en mito, repetidos en novelas, películas y relatos hasta perder su dimensión real. Sin embargo, a veces aparece una prueba concreta que obliga a revisar todo lo que se creía sabido. Eso es lo que ocurre ahora en Países Bajos, donde un grupo de investigadores encontró un esqueleto que podría pertenecer a d’Artagnan, el célebre mosquetero francés. El hallazgo, todavía bajo análisis, vuelve a abrir uno de los enigmas históricos más persistentes de Europa. El descubrimiento se produjo en la iglesia de San Pedro y San Pablo, en Maastricht, después de que una parte del suelo colapsara en febrero. Durante las tareas de reparación, los trabajadores encontraron el esqueleto en una zona clave del templo, el espacio donde antiguamente se ubicaba el altar. Ese detalle cambia la lectura del hallazgo. Históricamente, ese sector estaba reservado para enterramientos de personas con alto rango o relevancia. A esto se sumó otro elemento significativo: junto a los restos apareció una moneda francesa, un indicio que apunta directamente a una figura vinculada al entorno de Luis XIV. El perfil encaja con el de d’Artagnan, nombre con el que se conocía a Charles de Batz de Castelmore. Fue uno de los hombres de confianza del rey y líder de los mosqueteros, un cuerpo de élite encargado de su protección. Su posición dentro de la corte justificaría un entierro en un lugar destacado como el hallado en Países Bajos. La clave de la investigación está en las marcas que presenta el esqueleto. Los expertos identificaron restos compatibles con el impacto de una bala de mosquete en la zona torácica, una coincidencia directa con los registros históricos sobre la muerte de d’Artagnan. El mosquetero murió en 1673 durante el asedio de Maastricht, en una ofensiva del ejército francés. Las crónicas de la época señalan que recibió un disparo en la garganta o el pecho, una descripción que coincide con las lesiones observadas en los restos. A esto se suma un dato que los historiadores manejaban desde hace tiempo. Existía la hipótesis de que d’Artagnan había sido enterrado en esa misma iglesia, ya que las condiciones del combate y las altas temperaturas habrían impedido trasladar el cuerpo a Francia. Hasta ahora, esa teoría no había sido respaldada por evidencia física. Para avanzar en la identificación, los investigadores extrajeron ADN de piezas dentales. Las muestras ya fueron enviadas a un laboratorio en Múnich, donde serán comparadas con el material genético de un descendiente de la familia De Batz. La figura de d’Artagnan siempre se movió en una zona ambigua entre historia y literatura. Su vida real quedó parcialmente opacada por la obra de Alexandre Dumas, que lo convirtió en un personaje universal dentro de “Los tres mosqueteros”. Ese fenómeno generó una desconexión evidente. Mientras el personaje se consolidaba como ícono cultural, su tumba seguía sin localizarse. Durante siglos, la falta de un lugar concreto alimentó teorías sin confirmación. El hallazgo del esqueleto en Países Bajos modifica ese escenario. Los arqueólogos mantienen cautela, pero reconocen que no hay elementos que contradigan la hipótesis de que los restos pertenezcan al mosquetero. Los resultados del análisis genético serán determinantes. Si se confirma la identidad, el caso marcará un punto de inflexión. La historia dejará de apoyarse en conjeturas para incorporar una evidencia concreta, y una figura que parecía exclusivamente literaria recuperará su dimensión histórica con un lugar físico preciso.