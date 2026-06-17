Exigen retirar esta famosa marca de paté de todos los supermercados por ser peligroso para la salud

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta urgente por la presencia de Listeria monocytogenes en un lote específico de paté de pato de la marca Capdevila.

Esta medida busca proteger la salud pública y ha generado preocupación entre los consumidores que habitualmente adquieren este tipo de productos gourmet en supermercados y establecimientos especializados.

Exigen retirar esta famosa marca de paté de todos los supermercados por ser peligroso para la salud Shutterstock

¿Cuál es el producto y por qué se exige la retirada inmediata?

El producto afectado es el bloc foie gras de pato mi-cuit de la marca Capdevila. Se trata de un envase de plástico con cartón, de 40 gramos de peso, perteneciente al lote L26029311821 con fecha de caducidad 29/01/27. Este artículo se comercializa refrigerado y procede de Bulgaria.

La detección de Listeria monocytogenes en este paté representa un riesgo significativo, ya que esta bacteria puede causar listeriosis, una enfermedad de transmisión alimentaria especialmente peligrosa para ciertos grupos de población.

La AESAN, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), ha notificado a las autoridades de todas las comunidades autónomas para verificar la retirada inmediata de los productos afectados de los canales de comercialización.

Las autoridades recomiendan expresamente que las personas que tengan en su domicilio este producto se abstengan de consumirlo. En caso de haberlo ingerido y presentar síntomas como vómitos, diarrea o fiebre, se debe acudir a un centro de salud de inmediato .

¿Qué es la listeriosis y por qué es peligrosa?

La listeriosis es causada por la bacteria Listeria monocytogenes, un microorganismo grampositivo capaz de multiplicarse incluso a temperaturas de refrigeración (entre 2°C y 4°C).

Exigen retirar esta famosa marca de paté de todos los supermercados por ser peligroso para la salud AESAN

Su temperatura óptima de crecimiento está entre 30°C y 37°C, pero resiste condiciones adversas como acidez y bajas temperaturas . El cocinado a más de 70°C durante al menos 2 minutos la destruye por completo.

¿A quién puede afectar peor esta enfermedad?

Esta bacteria se encuentra ampliamente distribuida en el medio ambiente (suelo, plantas, aguas) y puede contaminar alimentos listos para el consumo, especialmente aquellos refrigerados con vida útil prolongada, como patés, foie gras, salchichas cocidas, quesos de pasta blanda o pescados ahumados. Grupos de riesgo más vulnerables:

Mujeres embarazadas (riesgo de aborto espontáneo, muerte fetal o parto prematuro).

Personas inmunodeprimidas.

Adultos mayores.

Niños pequeños.

En personas sanas, la infección puede ser asintomática o leve (fiebre, dolores musculares, síntomas gastrointestinales). Sin embargo, en los grupos de riesgo puede evolucionar a cuadros graves como meningitis o septicemia, con una tasa de mortalidad que alcanza el 30% en casos severos. El período de incubación varía de unos días hasta 3 meses.

Las recomendaciones de AESAN para los consumidores