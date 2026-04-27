La tinta de tatuaje vuelve a quedar bajo vigilancia en España. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ordenó el cese de comercialización y la retirada del mercado de un producto usado para tatuajes que se estaba distribuyendo sin la autorización obligatoria. La medida afecta a la tinta Dynamic Candy Apple Red, comercializada por la empresa Dynamic Color Europe S.L. La agencia también pidió recuperar las unidades ya vendidas a usuarios y trasladó la alerta a las comunidades autónomas para ampliar su difusión. La resolución fue publicada el 27 de abril de 2026. La AEMPS informó que detectó que la empresa estaba comercializando el producto Dynamic Candy Apple Red sin la “preceptiva autorización de comercialización en España”. Por ese motivo, ordenó el cese inmediato de ventas y la retirada de las unidades distribuidas. La agencia explicó además que la empresa responsable “ya ha iniciado voluntariamente la retirada de los distribuidores”, una actuación paralela a la orden oficial. Esto implica que tanto comercios como distribuidores deben revisar existencias y sacar el producto de circulación. Aunque la comunicación oficial se centra en la falta de autorización y no detalla incidentes sanitarios concretos, las autoridades actúan bajo un criterio preventivo. En productos que entran en contacto con la piel, la trazabilidad y el control legal son claves para reducir riesgos. El producto afectado es la tinta para tatuaje Dynamic Candy Apple Red, identificada por su envase tipo botella y color rojo intenso. En la nota oficial difundida por la AEMPS se incluyeron fotografías del producto para facilitar su reconocimiento por parte de usuarios y puntos de venta. Sanidad lanzó una recomendación directa: “Si dispone de alguna unidad del producto afectado, no la utilice y devuélvala al punto de compra o póngase en contacto con la empresa responsable para gestionar su devolución”. Para los establecimientos, la instrucción también es clara. Deben revisar el stock disponible y almacenado. Si detectan unidades de esta tinta, tienen que retirarlas de la venta y contactar con la empresa distribuidora para organizar la devolución. Los productos utilizados para tatuar deben cumplir requisitos de composición, etiquetado y seguridad. Cuando una tinta para tatuaje no cuenta con autorización, las autoridades no pueden garantizar que haya superado todos los controles exigidos para su comercialización en España. Eso no significa automáticamente que cause daños, pero sí que existe una falta de garantías regulatorias. En este tipo de productos, los problemas pueden incluir reacciones cutáneas, irritación, contaminación microbiológica o presencia de sustancias no permitidas, según alertas previas europeas sobre tintas y pigmentos. La decisión de la AEMPS refuerza una recomendación habitual para quienes planean tatuarse: comprobar que el estudio utiliza productos legales, correctamente etiquetados y adquiridos por canales autorizados. También conviene conservar información sobre la tinta aplicada, por si fuera necesaria una consulta posterior. La retirada de Dynamic Candy Apple Red muestra que el control sanitario sobre el sector sigue activo y que las alertas pueden afectar tanto a profesionales como a consumidores finales.