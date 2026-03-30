La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición emitió una advertencia dirigida a personas con alergias tras detectar la presencia de gluten y frutos secos no declarados en un producto comercializado por Carrefour. El alimento ya fue retirado de la venta, aunque se insiste en extremar precauciones. La notificación se originó en Comunidad de Madrid, a través del sistema de control sanitario que permite detectar irregularidades en productos alimenticios. Las autoridades remarcaron que el riesgo se limita a personas con alergias específicas, mientras que no representa un peligro para la población general. El producto implicado es un yogur griego natural ligero, comercializado en envases refrigerados de seis unidades de 125 gramos. Según la información oficial, el lote afectado procede de Austria. La alerta se activó tras comprobar que el etiquetado no incluía la presencia de gluten ni de frutos secos, dos alérgenos que pueden provocar reacciones graves en personas sensibles. Este tipo de omisiones constituye una infracción relevante en materia de seguridad alimentaria. Desde la empresa se informó que el retiro del producto se realizó de manera preventiva, en cumplimiento de los protocolos establecidos. La comunicación a las autoridades formó parte del sistema de autocontrol que rige en la industria alimentaria europea. Las autoridades sanitarias recomiendan a quienes padecen alergias al gluten o a los frutos secos que eviten consumir este producto si lo han adquirido. En caso de tenerlo en su domicilio, se aconseja no ingerirlo y proceder a su devolución en el punto de compra. Para el resto de los consumidores, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición aclaró que no existe riesgo para la salud. Sin embargo, el episodio refuerza la importancia del etiquetado correcto como herramienta clave para la protección del consumidor. El sistema de alerta rápida, utilizado en este caso, permite actuar con rapidez ante incidentes de este tipo. Las autoridades destacaron que la propia empresa notificó la irregularidad, lo que facilitó la retirada inmediata del producto y redujo su impacto potencial.