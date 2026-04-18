La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ordenó el retiro inmediato de un salmón ahumado noruego con pistacho de todos los canales de venta en España tras detectar la presencia de Listeria monocytogenes, una bacteria que puede causar una infección grave llamada listeriosis. La alerta fue emitida el 15 de abril de 2026 y llegó a España a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF), después de que Italia notificara el riesgo. El producto afectado es el salmón ahumado noruego con pistacho de la marca Deluxe, que Lidl comercializa bajo el nombre Norwegian smoked salmon with pistachio. Se trata de un envase en blíster de plástico de 100 gramos, con número de lote LC22606501 y fecha de caducidad 18/04/2026. Si lo tienes en casa, revisa la etiqueta antes de abrirlo. La Listeria monocytogenes es una bacteria que se desarrolla incluso en frío y que puede sobrevivir en alimentos refrigerados como el salmón ahumado. La listeriosis que provoca puede derivar en meningitis, septicemia y complicaciones graves, sobre todo en personas mayores, embarazadas, bebés y personas con el sistema inmune debilitado. En España, los brotes de listeria de los últimos años, como el de 2019 en Andalucía, dejaron en claro que la bacteria no debe subestimarse. Según la AESAN, la distribución principal fue en las Islas Canarias, aunque las autoridades no descartan que el producto haya llegado a otras comunidades autónomas. Las autoridades sanitarias de cada región ya fueron notificadas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) para garantizar que el producto sea retirado de todos los puntos de venta lo antes posible. Para identificar si el producto que tienes en casa es el afectado, revisa estos datos en el envase: Si coincide con alguno de estos datos, no lo consumas bajo ninguna circunstancia y llévalo de vuelta al punto de venta para solicitar el reembolso. Si ya has comido el salmón y en los próximos días presentas fiebre, vómitos, diarrea o dolor de cabeza intenso, la recomendación es acudir a un centro de salud e informar al médico que consumiste un producto bajo alerta sanitaria. Las mujeres embarazadas deben consultar de forma inmediata, ya que la listeriosis puede provocar aborto espontáneo o parto prematuro. Las guías de higiene alimentaria de la AESAN están disponibles en su sitio oficial para quienes quieran ampliar la información.