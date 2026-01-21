La AEMPS ordena retirar del mercado un popular maquillaje por contener un ingrediente prohibido. Qué producto es, qué lote está afectado y qué deben hacer los consumidores en España.

Sanidad ordena la retirada inmediata de estos cosméticos populares y piden que no los usen

Ordenan suspender uno de los medicamentos más utilizado por ser peligroso para la salud

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha anunciado una medida de gran impacto para los consumidores en España al ordenar el cese de comercialización y retirada del mercado del estuche de maquillaje Mya Beauty Tin tras detectar un componente que no está autorizado en cosméticos.

Esta decisión afecta a todos los puntos de venta donde se estaba comercializando el producto y busca prevenir riesgos innecesarios para la salud de quienes lo utilizan. La alerta se refiere específicamente al lote MS24L01, que incluye una sombra de ojos con brillo color morado.

La AEMPS advirtió que esta sombra contiene un ingrediente cuyo uso está prohibido por la normativa de cosméticos en la Unión Europea, y ha recomendado a las personas consumidoras que no utilicen el producto afectado y que lo devuelvan a la tienda donde lo adquirieron.

La sombra de ojos Mya Beauty Tin afectada pertenece a un lote concreto cuya comercialización ha sido suspendida en todos los puntos de venta. AEMPS

Qué ocurre con el maquillaje Mya Beauty Tin y por qué se retira

La retirada de este producto se basa en la detección de un colorante que no está permitido en cosmética en Europa. El lote MS24L01 del producto Mya Beauty Tin fue analizado por la AEMPS y se confirmó la presencia de Violeta Básico 10 (CI 45170) en la sombra morada incluida en el estuche.

Según la propia agencia, “el uso del citado colorante en productos cosméticos está prohibido conforme a lo establecido en el Reglamento (CE) nº 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los productos cosméticos”. Esta normativa fija los ingredientes que pueden utilizarse y excluye expresamente ciertas sustancias, como la detectada en este caso.

La empresa responsable de la puesta en el mercado de este cosmético, que se distribuye tanto en perfumerías físicas como en canales de venta online, es Anexos Aromya S.L., que ya ha iniciado los procedimientos para retirar el producto de los puntos de venta y recuperar las unidades que ya han sido adquiridas por personas consumidoras.

Qué deben hacer los consumidores y qué riesgos pueden existir

La AEMPS ha recomendado a las personas que dispongan de alguna unidad del lote afectado que no lo utilicen. En su comunicado oficial también señala que pueden dirigirse a los establecimientos donde compraron el producto para solicitar su devolución o reembolso. (AEMPS)

Aunque no se han especificado casos de efectos adversos reportados, la presencia de un colorante prohibido plantea preocupaciones sobre la seguridad del producto para la piel y la salud general de las personas usuarias. La normativa europea de cosméticos está concebida para garantizar que los ingredientes utilizados no representen un peligro bajo condiciones normales de uso, por lo que cualquier infracción de estas reglas se toma con seriedad para evitar posibles reacciones cutáneas o problemas más graves.

Además de dirigirse a los consumidores, la AEMPS ha comunicado las medidas a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas para asegurar que la retirada se lleve a cabo de forma coordinada en todo el país y que cualquier unidad del producto todavía disponible en tiendas sea identificada y retirada lo antes posible.

Qué deben hacer los comercios y la empresa responsable

Los comerciantes que vendían este estuche de maquillaje deben actuar con rapidez. La AEMPS pide que revisen inmediatamente los productos en venta y los que tienen en almacén. Si tienen unidades del lote MS24L01, deben retirarlas de la venta y ponerse en contacto con la empresa responsable para gestionar su devolución.

Estas acciones forman parte de un procedimiento oficial para asegurar que los productos que no cumplen con la normativa sanitaria no sigan expuestos a personas consumidoras. La colaboración entre autoridades, distribuidores y vendedores es fundamental para minimizar cualquier riesgo y garantizar que la retirada sea eficaz y completa.

La retirada se basa en el Reglamento europeo que regula los ingredientes permitidos en productos cosméticos para proteger la salud pública. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La medida recuerda que incluso productos populares en el mercado pueden presentar riesgos si no cumplen rigurosamente con las reglas de seguridad. La AEMPS vigila de forma continua el mercado y actúa cuando detecta irregularidades que puedan afectar la salud pública.

Ante esta alerta sanitaria, es importante que quienes poseen este producto revisen inmediatamente el lote de su estuche de maquillaje y, si coincide con el señalado, dejen de usarlo y procedan a su devolución.