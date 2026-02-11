La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha lanzado una alerta que afecta directamente al sector del tatuaje y el maquillaje permanente en España. El organismo ha informado de la suspensión de la comercialización, uso y retirada del mercado de varias tintas para tatuaje distribuidas por la empresa Alkimia Technology and Stetic S.A.U. La medida no es menor. La AEMPS actúa cuando detecta riesgos potenciales para la salud pública, y en este caso el aviso es claro. Se ha ordenado paralizar la venta y uso de determinados lotes por no cumplir con la normativa vigente sobre productos cosméticos y sustancias empleadas en tatuajes y maquillaje permanente. En su comunicado oficial, la AEMPS informa de la suspensión de la comercialización, uso y retirada del mercado de tintas para tatuaje y maquillaje permanente de la empresa Alkimia Technology and Stetic S.A.U. La decisión se adopta tras detectarse incumplimientos en relación con la normativa europea aplicable a este tipo de productos. El organismo explica que estas tintas no cumplen con los requisitos establecidos en el Reglamento europeo que regula las sustancias presentes en mezclas para tatuajes. Por este motivo, se ha ordenado su retirada inmediata del mercado y se ha solicitado a distribuidores y profesionales que cesen su uso. La AEMPS también ha indicado que las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas están supervisando la retirada efectiva de los productos. Se trata de una actuación coordinada cuyo objetivo es evitar que estas tintas peligrosas sigan utilizándose en estudios de tatuaje o centros de estética. Las tintas utilizadas en tatuajes se introducen en capas profundas de la piel. Por ello, cualquier sustancia no autorizada o presente en concentraciones superiores a las permitidas puede provocar reacciones adversas. Según recuerda la normativa europea, determinadas sustancias químicas están restringidas o prohibidas en productos para tatuaje por su posible toxicidad, capacidad de generar alergias o efectos a largo plazo. Cuando una tinta no cumple con estos límites, existe riesgo de irritaciones, inflamaciones persistentes, reacciones alérgicas graves e incluso complicaciones sistémicas. La retirada de estas tintas para tatuaje responde precisamente a la detección de incumplimientos en relación con esas restricciones. Aunque la alerta no detalla casos concretos de daños, la decisión preventiva busca evitar posibles problemas en la piel de quienes ya tienen previsto tatuarse o realizarse un tratamiento de maquillaje permanente. La AEMPS ha pedido expresamente a los profesionales que dejen de utilizar las tintas afectadas y que revisen sus existencias. Los distribuidores deben cesar su comercialización y colaborar con las autoridades sanitarias en la retirada. Para las personas que ya se han tatuado con alguno de los productos implicados, la recomendación general es vigilar la evolución de la piel. Si aparecen síntomas como enrojecimiento intenso, dolor persistente, inflamación o reacciones alérgicas, conviene acudir a un profesional sanitario. El organismo no ha llamado a la alarma general, pero sí insiste en la importancia de extremar la precaución. Antes de realizarse un tatuaje, es recomendable preguntar en el estudio qué marcas de tinta para tatuajes utilizan y asegurarse de que cumplen con la normativa vigente en España. La retirada de estas tintas vuelve a situar el foco sobre la seguridad en el sector del tatuaje. En un mercado en crecimiento, donde cada vez más personas optan por tatuarse o realizarse procedimientos de maquillaje permanente, la vigilancia sanitaria es clave para proteger la salud pública y garantizar que los productos que se inyectan en la piel sean seguros.