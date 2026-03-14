Hay una marca de fideos que es muy conocida en España y que determinadas personas deben retirar de su dieta, dado que los componentes podrían afectar seriamente a su salud, según informó la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN). La advertencia viene a través de las autoridades sanitarias de Cataluña y de la que tomó conocimiento el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI). Se trata de los productos de la marca Sandro Desii, los cuales contienen leche y esta no está incluida en su etiquetado final. Por este motivo, no puede ser consumido por aquellas personas que son intolerantes a la lactosa o poseen alguna alergia. La misma empresa aportó la información acerca del producto y se comunicó con las autoridades competentes para cumplir con la legislación y no vender alimentos no seguros a la población. Por tal motivo, se está llevando un proceso de reetiquetado de todos estos paquetes, en donde se incluirá la leyenda “Puede contener trazas de leche”. Vale destacar que no es inseguro para el resto de la población que no es intolerante o alérgico. De acuerdo al organismo, la distribución de estas pastas fue en dirección a las comunidades autónomas de Cataluña, Galicia, Castilla-La Mancha, Asturias, Extremadura, Castilla y León, Cantabria, Baleares, Madrid, Murcia, Andalucía, Navarra, Valencia, Aragón y País Vasco. Sin embargo, no se descarta que haya llegado a otros puntos del país. Por este motivo, las autoridades advierten que las personas intolerantes a la leche o alérgicas se abstengan de consumir estos fideos en caso de tenerlos en su hogar.