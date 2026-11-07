Cuando los gases se acumulan y producen distensión, pueden generar presión, dolor o sensación de incomodidad en el abdomen y los costados, pero también en la parte alta o baja de la espalda. Imagen: Shutterstock.

El dolor de espalda suele asociarse con problemas musculares, malas posturas o alteraciones de la columna, pero no siempre tiene su origen en la propia espalda. En determinadas circunstancias, una alteración del aparato digestivo puede provocar molestias que se sienten en otras zonas del cuerpo, incluida la espalda.

Los gases intestinales son una de esas posibles causas. Cuando se acumulan y producen distensión, pueden generar presión, dolor o sensación de incomodidad en el abdomen y los costados, pero también en la parte alta o baja de la espalda. Cleveland Clinic incluye expresamente el dolor o la presión en la espalda entre las manifestaciones que puede producir el gas atrapado.

Eso no significa que todo dolor de espalda acompañado de hinchazón sea consecuencia de los gases. La relación puede ser difícil de identificar porque tanto los problemas digestivos como los musculares son frecuentes y pueden aparecer al mismo tiempo.

¿Cómo pueden los gases intestinales provocar dolor de espalda?

El aparato digestivo contiene gases de manera normal. Parte procede del aire que tragamos al comer y beber y otra parte se produce cuando las bacterias del intestino grueso descomponen carbohidratos que no fueron completamente digeridos.

Cuando el gas queda retenido o se acumula junto con una distensión intestinal, puede aumentar la presión dentro del tubo digestivo. Esa presión puede sentirse como dolor, calambres, llenura o tensión abdominal. En algunos casos, la molestia también se percibe en otras zonas del tronco, incluida la espalda.

No se trata de que el gas “se desplace” desde el intestino hasta la espalda. La distensión y las señales procedentes de los órganos internos pueden ser percibidas como dolor en otra zona. Este fenómeno se relaciona con el llamado dolor referido y con la forma en que el sistema nervioso procesa las señales procedentes de las vísceras.

No existe una prueba casera que permita determinar que un dolor de espalda procede de los gases, pero hay algunos patrones que pueden orientar.

No hace falta tener una cantidad enorme de gases

Uno de los puntos más contraintuitivos es que la intensidad de las molestias no depende necesariamente de la cantidad de gas que haya en el intestino.

El NIDDK indica que el exceso de gas intestinal no está necesariamente relacionado con la sensación de hinchazón. Algunas personas pueden tolerar grandes cantidades de gas con pocas molestias, mientras que otras pueden experimentar una distensión considerable con cantidades relativamente pequeñas.

Por eso, tener pocas flatulencias no descarta que exista una molestia relacionada con la distensión intestinal. La sensación de hinchazón puede estar relacionada también con la sensibilidad del intestino, el movimiento de su contenido y la interacción entre el aparato digestivo y el sistema nervioso.

¿Qué señales pueden indicar que el dolor de espalda tiene relación con el intestino?

No existe una prueba casera que permita determinar que un dolor de espalda procede de los gases, pero hay algunos patrones que pueden orientar.

Uno de ellos es que el dolor aparezca junto con hinchazón, sensación de abdomen lleno, presión abdominal o cambios en las deposiciones. También puede ser significativo que la molestia varíe al evacuar o después de expulsar gases.

Cuando existe estreñimiento, un dolor de espalda que mejora después de una evacuación puede ser una pista para investigar un origen intestinal. Sin embargo, el estreñimiento y el dolor de espalda también pueden aparecer simultáneamente por otras causas, por lo que este dato por sí solo no permite establecer un diagnóstico.

En cambio, cuando el dolor aumenta claramente al girar, inclinarse, levantar peso o realizar determinados movimientos, puede ser más compatible con un problema musculoesquelético. La evolución y el resto de los síntomas son importantes para distinguir ambas posibilidades.

¿Por qué puede aparecer hinchazón aunque no haya muchos gases?

La hinchazón no depende únicamente de cuánto gas haya en el intestino. Los especialistas consideran que intervienen factores relacionados con la sensibilidad intestinal, el movimiento del contenido digestivo y la interacción entre el cerebro y el intestino.

La Asociación Americana de Gastroenterología incluye entre las causas de la hinchazón y la distensión problemas como intolerancias alimentarias, sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, enfermedad celíaca y alteraciones de la motilidad. También reconoce que los trastornos de la interacción intestino-cerebro pueden modificar la percepción de la distensión y de las molestias.

Por eso, una persona puede sentir una hinchazón importante sin que exista necesariamente una cantidad extraordinaria de gas.

¿Cuándo conviene consultar por gases y dolor de espalda?

Los gases intestinales son habituales y, en la mayoría de las personas, no representan un problema grave. Sin embargo, no conviene atribuir automáticamente un dolor de espalda o abdominal a los gases cuando existen otros síntomas.

El NIDDK recomienda consultar con un médico cuando los síntomas de gases son molestos, cambian de manera repentina o aparecen junto con dolor abdominal, estreñimiento, diarrea o pérdida de peso.

También requieren valoración síntomas como sangre en las heces, vómitos, fiebre, pérdida de peso sin explicación o un dolor abdominal intenso.

En el caso específico del dolor de espalda, hay que buscar atención urgente si aparece junto con debilidad o pérdida de sensibilidad en ambas piernas, pérdida de sensibilidad alrededor de los genitales o el ano, o alteraciones importantes para orinar o controlar las deposiciones. Estos síntomas pueden indicar un problema neurológico de mayor gravedad.

Gases y dolor de espalda: cómo orientarse y cuándo buscar la causa

Los gases intestinales y la distensión pueden estar relacionados con dolor o presión en la espalda, pero no son una explicación automática para cualquier dolor lumbar. La combinación de hinchazón, cambios intestinales y una mejoría relacionada con las evacuaciones puede orientar hacia el aparato digestivo, mientras que la relación clara con determinados movimientos suele hacer pensar más en un origen musculoesquelético.

Cuando el dolor es intenso, persiste, empeora o aparece acompañado de otros síntomas, corresponde buscar la causa en lugar de asumir que se trata solamente de gases.