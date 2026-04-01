El Banco Nación puso en marcha una nueva promoción de financiamiento que permite pagar en hasta 20 cuotas sin interés en una amplia red de comercios adheridos de todo el país. La campaña, que arrancó el 27 de marzo, estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 y apunta a dinamizar el consumo de bienes durables en un contexto donde el crédito en cuotas fijas se convirtió en una herramienta clave para los hogares argentinos. El beneficio está disponible para los clientes que utilicen tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por la entidad. Las compras pueden realizarse tanto en locales físicos como a través de plataformas de comercio electrónico y la aplicación BNA+, con una tasa nominal anual, una tasa efectiva anual y un costo financiero total efectivo anual del 0%. Entre los rubros incluidos en la promoción se destacan tecnología y electrodomésticos, artículos para el hogar y decoración, materiales para la construcción, colchonería y movilidad —incluyendo bicicletas y motocicletas—. El plazo de financiación varía según el comercio: cadenas como Frávega, Motorola, Naldo, On City y Simmons ofrecen el máximo de 20 cuotas, mientras que marcas como Easy, Samsung y JBL llegan hasta 12 cuotas. También hay opciones de hasta seis cuotas en locales como Arredo y Rex. La campaña, que el banco enmarca dentro del programa “Semana Nación”, cuenta con más de 6.000 comercios adheridos en todo el territorio nacional. La iniciativa está dirigida exclusivamente a la cartera de consumo de la entidad y no incluye operaciones comerciales, mayoristas ni empresariales. Para aprovechar el beneficio, los interesados deben identificar los comercios participantes y verificar las condiciones específicas de cada uno antes de concretar la compra. El listado completo, con las cuotas disponibles y los montos mínimos cuando corresponda, está disponible en el sitio oficial de la promoción.