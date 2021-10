"Volver a la cancha": el radicalismo prepara su gran acto en Ferro

La UCR de la provincia de Buenos Aires se prepara para celebrar esta tarde, a partir de las 17 horas, un acto en el microestadio de Ferrocarril Oeste , en el barrio porteño de Caballito. El encuentro busca cohesionar y mostrar un radicalismo fortalecido a partir de la elección realizada por Facundo Manes, no solo de cara al conjunto de la sociedad sino también hacia los socios internos de Juntos por el Cambio.

Asistirán casi todos los referentes nacionales del país, pero tendrá un tinte provincial, por lo que dirigentes de esta provincia serán los oradores. Manes será el encargado de cerrar el encuentro. El neurocientífico obtuvo 1,2 millones de votos y perdió en la interna frente a Diego Santilli, por lo que ocupa el tercer lugar de la lista. Sin embargo, fue un resultado mejor de lo esperado según la mayoría de las previsiones, lo que generó cierto envalentonamiento de los boinas blancas.

Otro de los oradores será Maximiliano Abad, presidente del radicalismo bonaerense. Tendrá un claro tinte institucional, por lo que no se abrirá el micrófono a los referentes nacionales que asistirán a Ferro. Estarán los gobernadores Gerardo Morales y Gustavo Valdés; el presidente del partido Alfredo Cornejo; los jefes de los interbloques en el Congreso Luis Naidenoff y Mario Negri; y el fundador de Cambiemos Ernesto Sanz .

La excusa del acto son los 38 años de la campaña que llevó a Raúl Alfonsín a la presidencia, el último radical bonaerense que llegó a la Casa Rosada. Allí, en Ferro, el ex presidente dio uno de sus discursos más recordados, por lo que se recurrirá a esa mística.

"No habrá nada de Juntos por el Cambio, será 100% UCR" aseguró a este medio uno de los organizadores. Es que uno de los objetivo es mostrar la propia potencia radical de cara al futuro, no solo hacia el público sino también ante el PRO, que fue el socio mayoritario durante el paso de Cambiemos por el Ejecutivo.

La realización de este acto, además, contrastará con la movilización del PRO a Dolores para acompañar a Mauricio Macri, en donde no hubo presencia radical de peso. "No me parece que en espejo hagamos lo que hacía el kirchnerismo, porque parece que somos iguales, con marchas y estas cosas" , criticó Morales en diálogo con CNN Radio. El gobernador jujeño, que tuvo buen vínculo con Macri durante su paso por la Casa Rosada, se diferenció en esta oportunidad de la estrategia de la cúpula del PRO.

En esa línea y de cara a las elecciones presidenciales, agregó que el radicalismo "quiere un candidato en el 2023 y no hay que descartar a Manes" . Igualmente, el jujeño reafirmó que sigue abierta la posibilidad de presentarse él, tal como había lanzado, aunque "falta tiempo".

Alejandra Lordén, vicepresidenta de la UCR bonaerense, consideró que su partido quiere demostrar que está preparado para volver a gobernar. "El radicalismo sale a la cancha y hay un partido movilizado que obviamente integra Juntos y que dará más fortalezas a ese espacio que hoy es la principal coalición opositora. El partido tiene la vocación de poder y de dar respuestas", aseguró en diálogo con Radio Provincia.