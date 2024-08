Imputan a Alberto Fernández por lesiones agravadas y amenazas a Fabiola Yañez

La Justicia resolvió hoy imputar al expresidente Alberto Fernández luego de la denuncia presentada por la exprimera dama Fabiola Yañez por los delitos de lesiones graves doblemente agravado por el vínculo y contexto de género y amenazas. Así trascendió de fuentes vinculadas a la causa judicial que hicieron hincapié en los mensajes que constan en el expediente de parte del expresidente a quien era su pareja.



Asimismo, el fiscal Ramiro González pidió que se entreguen las grabaciones de las cámaras de seguridad de la Quinta de Olivos y constancias médicas de clínicas en las que se habría atendido la exesposa de Fernández



Fabiola Yañez había cumplido en las últimas jornadas con los pasos procesales necesarios para ratificar su denuncia por las diversas modalidades de violencia a las que la habría sometido el expresidente Alberto Fernández durante casi una década de convivencia y desde ayer se esperaba por las primeras resoluciones del fiscal. Mientras tanto, se habían conocido nuevos puntos de las declaraciones realizadas por la ex primera dama.



Habían sido más de 20 fojas las presentadas por Yañez originalmente y que fueron ratificadas, "punto por punto", el martes en la audiencia de más de 3 horas y media que se realizó de manera virtual desde Madrid , la ciudad en la que vive la mujer con Francisco, el hijo que tiene con el ex primer mandatario.

Al terminar ese trámite, la abogada de Fabiola, Mariana Gallego, dijo a la prensa: " Pudo ella declarar, se sintió muy bien, muy apoyada, muy acompañada, por la gente, por la fiscalía, por el juzgado que está interviniendo. Ahora hay que seguir el proceso judicial. Como en todo juicio penal hay una querella presentada y ahora es una cuestión de pruebas ".



Esas pruebas son las que ahora comenzó a pedir el fiscal González, quien, previamente, apenas se había conocido la noticia, había pedido que se prohíba la salida del país a Fernández y se allanó el departamento en el que vive.



Por ejemplo, se espera que en los próximos días el fiscal Ramiro González cite a las otras personas involucradas en el expediente, como la secretaria privada del expresidente, María Cantero, en cuyo celular habrían aparecido los primeros mensajes que daban indicio del delito de violencia de género.

También se deben resolver algunos planteos realizados por la defensa de Fernández, entre ellos, la desestimación de los tribunales federales de Comodoro Py para la causa y su traslado a la justicia federal de San Isidro.

La abogada de la querella había quedado ayer conforme con la declaración de su clienta y creía que probablemente fuera innecesario que "vuelva a declarar" en la causa, mientras que la patrocinante de Fernández, Silvina Carreira, dijo que el acusado está preparado para declarar.

Ante los funcionarios del juzgado, Yañez relató que los episodios de violencia se iniciaron en 2016 y avanzaron en varios planos, no solo en el físico.

Detalló que Fernández la sometió a "violencia reproductiva", induciéndola a un aborto antes de que el político justicialista accediera a la Jefatura del Estado. Fue ese momento en el que ella comenzó a tener consumos problemáticos de sustancias.



Además señaló que el expresidente también tomaba frecuentemente alcohol y fumaba marihuana. Y agregó detalles sobre un nuevo episodio violento, en el que habría sido tomada por el cuello. Hizo mención expresa a Federico Saavedra, el exjefe de la Unidad Médico Presidencial, quien la atendió durante los episodios, pero no le preguntó cuál era el origen de los golpes.

El expresidente pidió, a través de su abogada, que se desestime la declaración de Yañez.

Saavedra no fue el único funcionario mencionado en la declaración: también se refirió al secretario de Comunicación durante los dos primeros años del Gobierno, Juan Pablo Biondi, y hubo un relato pormenorizado de una serie de encuentros con la titular del Ministerio de la Mujer, Ayelén Mazzina.



"Le pedí (a Mazzina) que me acompañara a dar una entrevista a Brasil. (...) Recuerdo que después de la conferencia le mostré la foto y los videos de Alberto con otra mujer teniendo relaciones en la Casa Rosada. Ella se quedó callada y dijo: ‘No lo puedo creer, Fabi, contá conmigo y vení al Ministerio de la Mujer'. No hizo nada. Después de eso, la encontré un día en una cena a la que fui con Alberto. Se acerca y por lo bajo me dice ‘¿Estás mejor?'. Sentí que me estaba tomando el pelo", añadió.

Al respecto, quien fuera titular del ahora extinto Ministerio de Género, desmintió esa declaración a través de la red social X.

Lo dije y lo sostengo: nunca estuve al tanto de la situación de violencia denunciada por la Ex Primera Dama. Me pondré a disposición de la Justicia, que es quien debe investigar, porque no puedo permitir una falsedad sobre lo que sucedió ni que se banalice la violencia de género. — Ayelén Mazzina (@AyelenMazzina) August 13, 2024



Alberto Fernández, quien sólo se expresó al respecto en una entrevista a un medio español, había pedido presenciar la declaración testimonial de Yañez, algo que fue desestimado por el juez de la causa, Julián Ercolini.



Por su parte, Carreira, sostuvo que la audiencia no era "válida" y planteó que si la ex primera dama " puede prestar una declaración televisiva de muchas horas, exponerlo públicamente y ante toda la sociedad, no la revictimiza tanto la situación ".

La defensa del jefe de Estado había presentado un listado de preguntas para que "pueda ejercer su derecho constitucional", acto que también fue desestimado en el expediente: "Hoy no se me permitió dejar mi pliego de preguntas. Una persona tiene derecho a denunciar y la otra a defenderse", reprochó.