Villarruel desembarca en el Conurbano después de la prueba de lealtad hacia Milei

Victoria Villarruel aprovechará la oportunidad que le dio su desempate en la votación de la Ley Bases para reposicionarse. Convirtió su voto afirmativo en una declamación política tras meses de estar condicionada especialmente por Karina Milei. Se notó que disfrutaba del escenario en el que recuperó centralidad. La esperaba. Y la necesitaba después de seis meses de gestión en los que salió a atajar críticas internas y rumió los sinsabores de la política, por momentos desplazada de las negociaciones importantes, incluso en la previa de las dos leyes fundamentales de Javier Milei que acaban de pasar por sus manos.

En la semana anterior a la sesión que duró 21 hs, un hecho inédito en el Senado pero en cambio más habitual en Diputados, dio señales de su rumbo político. El sábado a la tardecita inauguró encuentros con militantes y ciudadanos a través de un vivo en X, la red social donde los libertarios -especialmente el Presidente y su equipo- se manejan con fluidez y arrogancia pero que ella usa más institucionalmente o para marcar su disputa ideológica a favor de las Fuerzas Armadas y en contra del kirchnerismo. Pronto repetirá porque la actividad, en la que trabaja con los más jóvenes que la rodena, es parte de su plan.

El intercambio por redes no fue ni improvisado, ni casual, ni el único ‘estreno' de la Vicepresidenta. El último fin de semana salió a recorrer el Conurbano -donde cae la imagen de Milei- y tomó como punto de partida el municipio de Pilar de gestión peronista.

En Pilar Victoria Villarruel arrancó sus recorridas políticas por el Conurbano bonaerense

La visita al distrito que gobierna Federico Achaval (UP) fue el inicio de una serie de visitas políticas en este caso apoyada en la directora de Derechos Humanos del Senado, Claudia Rucci, hija del asesinado sindicalista José Ignacio Rucci que también es voz y emblema de su postura sobre la última dictadura militar y su permanente reclamo por la condena a los crímenes cometidos por organizaciones armadas en el inicio de los años 70.



Como en postales de campaña Villarruel visitó casas de familia, charló con vecinos y ofrecieron mate y empanadas en el Barrio San Souci, una zona rural que eligió porque "no cuenta con asfalto, agua corriente, ni cloacas" entre otras críticas que hizo.

Hoy recorrimos con @claudiarucci el Partido de Pilar, visitando a vecinos del Barrio San Souci, una zona rural a 50 km de la Capital Federal. No cuenta con asfalto, agua corriente, ni cloacas. Tienen electricidad a través de un sistema prepago donde a su vez se proveen de... pic.twitter.com/VP3kcv73WG — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) June 8, 2024

Debut en el Conurbano

"Sin seguridad en las calles, sin pavimento, con un arroyo que se desborda e inunda las casas, pero con la ideología K metida hasta en la sopa. Cuentan con centros para la mujer donde una de las mujeres nos contaba que las adoctrinaban contra sus maridos" apuntó la Vicepresidente a quien también acompañaron dos conejales pilarenses . La cuestión de género es también otra de sus banderas y por eso se hace llamar Vicepresidente con "e" a diferencia de su antecesora Cristina Kirchner. En la última sesión evitó corregir a senadoras que usaron el femenino para referirse a ella sólo para evitar una discusión que pusiera en riesgo o alargara aún más el debate.

La prioridad de Villarruel era aprobar las dos leyes y devolverlas a Diputados. El ajustado resultado en general y luego en particular le impidió retirarse del recito para hablar con el Presidente que a su vez tuvo que demorar siete y ocho horas su partida hacia Italia.

Un resultado ajustado pero con festejo

El final-y también el cruce con el senador Eduardo 'Wado' de Pedro, hijo de desaparecidos de la última dictadura- fue celebrado por el equipo de la Vice a quien Milei había dejado fuera del reparto del gabinete, sin opinión en dos áreas para las que se preparó como son la Seguridad y Defensa e incluso excluida de las negociaciones con los gobernadores y senadores, un hecho que cambió cuando Guillermo Francos asumió como Jefe de Gabinete.

El dictamen de la Ley Bases y del paquete fiscal necesitó los buenos oficios de Francos y de Villarruel. Pero eso sólo ocurrió después de que desde la presidencia del Senado se dejara trascender cierto malestar. Charla mediante, Villarruel y Francos acordaron una estrategia de pinzas. En su despacho el jefe de gabinete tuvo sucesivas reuniones a solas con senadores que se negaban a firmar el dictamen de mayoría. Encerrados en esas paredes hubo varios legisladores que sorpresivamente cambiaron su voto.

Juego de roles

"Es el momento de la centralidad de Guillermo" dicen que reflexionó Villarruel cuando el flamante jefe de Gabinete se quedaba con las felicitaciones por el dictamen a favor. Este miércoles en cambio Francos no estuvo en el Senado aunque sí el vicejefe José Rolandi. En la noche de la votación, los propios destacaron el rol de la Vicepresidenta y "el trabajo en equipo". Lo ratificó ella misma en redes sociales con un agradecimiento a cada funcionario involucrado, a los senadores y a su equipo. Con las fotos apuntó a la herida abierta en el bloque peronista: compartió dos imágenes de Carlos "Camau" Espínola el senador correntino al que le apuntó Cristina Kirchner y Unión por la Patria por haber llegado al Senado en la lista que lideró Sergio Massa y en cambio haber votado casi todos los artículos a favor del mileismo. Aunque no fue el único voto que perdió UP, también el entrerriano Edgardo Kueider, con uno sólo alcanzaba para que se cayera la Ley Bases.

Quiero resaltar el trabajo de @PatoBullrich y felicitar a todas las fuerzas de seguridad por su profesionalismo al proteger la Casa de las Provincias que es el Senado de la Nación. Por último agradecer a @GAFrancosOk y al equipo de José Rolandi y María Ibarzábal por su... pic.twitter.com/GZn2g0yfmb — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) June 13, 2024

Ya en el inicio de la votación Villarruel rompió el reglamento. En su caso, que no es senadora, no está habilitada a argumentar su voto. Sin embargo se impuso a viva voz a los reclamos de algunos senadores: "Por esos argentinos que sufren, que esperan, que no quieren ver a sus hijos irse del país, para esos argentinos que merecen recuperar el orgullo de ser argentinos y pensando siempre en todo por Argentina, mi voto es afirmativo". En la frase está el lema que la represente: "Todo por Argentina".

Lo suyo no fue un acto de desagravio sino una pieza del engranaje que construye. No faltan quienes la destaquen y adviertan que no será como Daniel Scioli a quien Néstor Kirchner encorsetó enojado por sus reuniones con empresarios. "No se preparó toda su vida para tocar la campanita" se oyó a quienes la conocen de cerca y destacan sus viajes al interior, en ese caso con una agenda institucional con la que evita irritar a la Casa Rosada.



A diferencia de Milei, la Vice ya viajó por varias provincias y en casi todas tuvo charlas con sus gobernadores. Entre otras estuvo en Río Negro, Córdoba, San Luis, Catamarca y hace pocos días en la expo agropecuaria de Armstrong, Santa Fe, donde también se había presentado el Presidente. Este fin de semana celebrará el desfile en homenaje a Martín Miguel de Güemes en Salta junto al gobernador Gustavo Sáenz. Son todas provincias con gobernadores que pidieron a sus senadores el apoyo al Gobierno.

Las jugadas de la Vice despiertan en muchos una pregunta. ¿Milei irá por la reelección? ¿O Villarruel querrá ser la candidata en el 2027?