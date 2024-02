Victoria Villarruel retiró el busto de Néstor Kirchner del Congreso: "Yo no soy..."

La presidenta del Senado, Victoria Villarruel, decidió retirar el busto de Néstor Kirchner de una de las salas que forman parte del Congreso, por lo que tuvo un fuerte cruce dentro de la Cámara Alta con el legislador de Unión por la Patria José Mayans y dejó fuertes explicaciones.

"Está en el archivo el busto, les avisamos precedentemente que se lo iba a sacar. Lo sacamos porque no fue senador, no fue vicepresidente, no soy su viuda y aquí tiene que haber igualdad de todos los espacios. Simplemente por esa razón", sostuvo Villarruel durante el cruce con Mayans.

Estas palabras fueron revalidadas luego con la prensa al terminar la sesión preparatoria que se produjo hoy en la Cámara Alta que conduce la vicepresidenta, la cual se alista para duras discusiones a partir del 1° de marzo.

El busto que removió Victoria Villarruel

"No hace falta que esté en un lugar de privilegio obstaculizando o discriminando a otros espacios que no tienen aquí a sus expresidentes", agregó frente a los medios Villarruel sobre el busto que se decidió remover del Salón de las Provincias del Congreso.

Villarruel decidió remover un busto de Néstor Kirchner

Mayans, quien fue la voz del bloque para criticar la decisión de Villarruel, enlazó este hecho con otros sucesos históricos: "Lo derrocamos a Perón, hacemos desaparecer a Unzué y con eso hacemos desaparecer la figura de Perón. Hacemos desaparecer la imagen de Evita y así la hacemos desaparecer de la historia argentina. Es vergonzoso".

La vicepresidenta libertaria le lanzó al senador kirchnerista que "no se olvide de Isabel Martínez de Perón, a la que ustedes no quisieron poner", para retrucar la participación de Mayans en la Cámara. Luego de la sesión, otros legisladores de UP también se mostraron en desacuerdo por redes sociales.

La senadora Anabel Fernández Sagasti escribió en X: "Con la violencia que los caracteriza y a dos días del aniversario de su nacimiento, sacan el busto de Néstor del Salón de las Provincias del Congreso pero saben que nunca van a poder sacarle su lugar en la historia y en el corazón del pueblo".

Otro de los cruces que tuvo Villarruel fue con la senadora Eugenia Duré, representante de Tierra del Fuego por el bloque opositor, quien le achacó no referirse a la presencia del canciller británico David Cameron en las Islas Malvinas.

"Senadora, le voy a pedir que cuando se refiera a la causa Malvinas tenga el respeto de no usarla para hacer politiquería barata. Soy hija de un veterano de guerra y Malvinas no es un tema de campaña", respondió la vicepresidenta.