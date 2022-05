Viajar al exterior, imposible: por qué está cada vez más difícil tarjetear en dólares

El dólar tarjeta o solidario rompió ayer el techo de los $ 200 y el tipo de cambio de referencia para quienes viajan al exterior se encarece cada vez más con la política de devaluación progresiva -crawling peg- llevada a cabo por el Banco Central (BCRA). Esta cotización abarca la compra de pasajes, paquetes turísticos, hospedaje, transporte o cualquier compra en dólares hecha fuera del territorio argentino.

A su vez, el Gobierno nacional actualizó la lista de los grupos que pueden acceder al cupo de u$s 200. De esta manera, no están incluidos dentro de este beneficio para hacerse con la divisa extranjera aquellos que cobren el bono IFE 4 de $ 18.000

El infalible consejo de Warren Buffett a sus accionistas para protegerse contra la inflación

Nueva alianza para ganar millas de vuelo con la tarjeta



El dólar tarjeta -de $ 200,06 luego de la suba de 25 centavos de la cotización minorista- incluye el Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) que es un porcentaje que se debe abonar sobre ciertas operaciones en moneda extranjera. Es un gravamen de emergencia que se aplicará a nivel nacional durante 5 períodos fiscales.

Esta retención del 35% es a cuenta del Impuesto a las Ganancias, por lo que dicha percepción se reintegra a aquellos que no están alcanzados por el gravamen.

COMPRAS CON DÓLAR SOLIDARIO O TARJETA: CADA VEZ MÁS DESVENTAJOSO

En enero especialistas en ahorro recomendaban comprar con tarjeta para realizar la conversión con el tipo de cambio atrasado: el ahorro por "tarjetear" había llegado a superar el 15% en ciertas ocasiones . Sin embargo, el BCRA busca achicar la brecha del oficial con las cotizaciones informales y está devaluando la moneda a razón de entre 0,20% a 0,40% por día.

El dólar tarjeta o solidario también se aplica a la compra de pasajes para viajar fuera de la Argentina.

A su vez, recalcan la importancia de tener en cuenta que el tipo de cambio válido para la compra efectuada es la del día de pago del resumen de la tarjeta. Sin embargo, un gran beneficio que también destacan es el ahorro que es posible hacer con el dólar tarjeta a través del pedido de reintegro del 35% de Ganancias, aunque ese beneficio sería licuado ya que se puede obtener al año de haberse hecho el consumo.

EL BANCO CENTRAL Y LAS RESERVAS

El Banco Central sigue con una crisis en el abastecimiento de divisas. Una cifra en este sentido fue que las compras de bienes al exterior crecieron 23 por ciento.

Como además lo que ingresa de turistas extranjeros prácticamente no compensa ni remotamente lo que sale por viajes fuera de la Argentina, se acentúa el rojo de la balanza turística.

El Central sumó la segunda mayor cantidad de dólares del año por shock de oferta del agro



Plazos fijos con nuevas tasas: esto se gana en un mes si se invierten $ 75.000



Se renovó el cupo de u$s 200 por persona pero un nuevo grupo no puede comprar dólares

El Gobierno nacional actualizó la lista de los grupos que pueden acceder al cupo de u$s 200, una operatoria oficial para hacerse del llamado dólar ahorro. De esta manera, no están incluidos dentro de este beneficio para hacerse con la divisa extranjera aquellos que cobren el nuevo bono estatal -conocido como IFE 4- de $ 18.000 para trabajadores informales no registrados, trabajadores de casas particulares y monotributistas de las categorías más bajas (A y B).



Entre el grupo que no puede acceder se encuentran:

Beneficiarios de un plan o programa de Anses , como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación Universal por Embarazo (AUE).

, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación Universal por Embarazo (AUE). Trabajadores en relación de dependencia que hayan recibido parte de su salario a través del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) o REPRO II .

o . Personas sin ingresos declarados o "consistentes" .

. Cotitulares de cuentas bancarias.

Quienes ya utilizaron la totalidad de su cupo (US$200 mensuales) a través de compras con tarjeta de crédito o débito .

. Quienes hayan refinanciado algún saldo de la tarjeta de crédito a 12 meses.

Monotributistas que hayan tramitado los créditos a tasa cero.

Quienes hayan adquirido dólares financieros en los 90 días anteriores.

Los titulares de créditos UVA que accedieron al congelamiento de las cuotas durante la pandemia.

Dueños de pymes que hayan recibido créditos al 24%.