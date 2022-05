El infalible consejo de Warren Buffett a sus accionistas para protegerse contra la inflación

La inflación afecta desde hace tiempo a la economía estadounidense y todo, desde la nafta hasta los comestibles, viene experimentando una fuerte suba de precios.

Es poco lo que las personas pueden hacer para evitar los incrementos en la caja registradora, pero el CEO de Berkshire Hathaway y el legendario inversionista, Warren Buffett, dice que las personas pueden tomar ciertas medidas para protegerse contra sus efectos.

QUÉ ACONSEJÓ WARREN BUFFETT A SUS ACCIONISTAS

Hablando en la reunión anual de accionistas de Berkshire Hathaway de 2022, Buffett repitió su antiguo consejo de que una de las protecciones más sólidas contra la inflación es perfeccionar sus habilidades y trabajar para estar en la cima de su campo.

"Lo mejor que puedes hacer es ser excepcionalmente bueno en algo", dijo el sábado el hombre de 91 años. Al mencionar profesiones como médicos y abogados como ejemplos, Buffett dijo que "la gente te dará algo de lo que produce a cambio de lo que entregas".

Buffett agregó que las habilidades, a diferencia de la moneda, son a prueba de inflación. Si tiene una habilidad que está en demanda, permanecerá en demanda sin importar el valor del dólar.

"Cualquier habilidad que tengas no te la pueden quitar. En realidad, no pueden inflarse lejos de ti", dijo. "La mejor inversión por lejos es cualquier cosa que desarrolles tú mismo, y no está gravada en absoluto".

POR QUÉ NO ES LA PRIMERA CRISIS

Es un consejo similar al que compartió Buffett en 2009 al final de la Gran Recesión, cuando el entonces hombre de 78 años dijo "lo mejor que puedes hacer es invertir en ti mismo".

En ese momento, Buffett también dijo que lo mejor que puede hacer una persona es invertir en "un negocio maravilloso" que fabrica productos que tienen demanda independientemente del rendimiento del dólar.

Usó una compañía como Cola-Cola como ejemplo, diciendo que la gente seguirá queriendo su bebida favorita dentro de décadas, y que la inflación no jugará ningún papel en su decisión.

"No importa lo que haya pasado con el nivel de precios", dijo Buffett, porque la gente seguirá pagando por los productos que le gustan.