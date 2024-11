Ventas minoristas pymes: crecieron un 2,9% interanual en octubre

Según un relevamiento elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) , las ventas minoristas de las pymes volvieron a crecer tras 19 meses de retrocesos, al trepar un 2,9% interanual en octubre, a precios constantes. Sin embargo, un 51% de los empresarios sigue manifestando que el principal obstáculo que enfrenta la pyme es la falta de ventas .

A su vez, el dato a nivel interanual evidencia un proceso de recuperación en el sector, ya que desde julio se fue atenuando el nivel de caída cada mes hasta alcanzar en octubre el primer saldo positivo en más de un año y medio.

Índice de ventas minoristas

De esa manera, en la comparación mensual desestacionalizada, el Índice de Ventas Minoristas Pymes mostró un incremento en el consumo del 7,4% en octubre frente al mes previo. Sin embargo, a pesar de estas mejoras, el balance del año sigue en terreno negativo: en los primeros diez meses las ventas acumulan un declive del 13,2%.

Minoristas pymes: a qué se debe el aumento en las ventas

Al analizar el panorama, desde CAME expresaron que "el Día de la Madre, la estabilidad de precios, las ofertas interesantes del mercado y las mayores opciones de financiamiento le devolvieron algo de dinamismo al consumo que venía con una caída sostenida". No obstante, aseguraron que "el resultado del mes dejó a los comerciantes una visión incierta sobre lo que puede esperarse para fin de año", precisando que "para algunos, el comportamiento de la demanda deja expectativas positivas, y para otros, los números no alcanzan para pensar en terminar el 2024 con ventas a pleno".

Asimismo, en octubre, cuatro de los siete sectores relevados registraron subas interanuales en sus ventas. El mayor incremento se detectó en Calzado y marroquinería (+10,3%), seguido por Alimentos y bebidas (+5,8%) y Textil e Indumentaria (+4,8%). En cambio, declinaron Perfumerías (-15%) y Bazar, decoración, textiles de hogar (-7,4%). En el acumulado del año, la mayor baja la llevan también Perfumerías (-29,3%) y Farmacias (-23,2%).

Minoristas Pymes: cuáles son las dificultades del sector

En cuanto a los obstáculos que enfrenta la pyme, entre los locales encuestados, "el 51% mencionó la falta de ventas, el 31,5% ubicó a los altos costos de producción y logísticos, y el 8,6% se refirió a las dificultades para acceder al crédito , mientras un 3,9% apuntó a los problemas de cobranzas, que en algunos rubros como alimentos y bebidas fue más importante que en otros".

Por su parte, desde la entidad gremial-empresaria indicaron que "la carga impositiva continuó siendo en octubre el problema de más peso para el comercio". Además, entre las principales políticas que esperan del gobierno, el 53,5% se refirió a una baja de los impuestos y el 15,1% a la reducción de tasas municipales.

Por otro lado, en cuanto a la capacidad para cumplir con el pago de sueldos en octubre, se destacó que "el sector de alimentos y bebidas nuevamente mostró dificultades, con un 22,8% de las empresas indicando problemas (0,8 puntos más que en septiembre), seguido por el sector textil e indumentaria, donde el 18,6% reportó inconvenientes".

Ventas Minoristas Pymes: cómo fue el rendimiento de cada rubro

El rendimiento de ventas de cada rubro fue el siguiente:

Alimentos y bebidas : las ventas subieron 5,8% interanual en octubre, a precios constantes, y acumulan un descenso de 16,3% en los primeros diez meses del año frente al mismo periodo de 2023. La comparación intermensual no percibió variaciones.

: las ventas subieron interanual en octubre, a precios constantes, y acumulan un descenso de en los primeros diez meses del año frente al mismo periodo de 2023. La comparación intermensual no percibió variaciones. Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles: registraron una disminución del 7,4% en octubre, interanual y a precios constantes, acumulando una caída de 15,1% en los primeros diez meses del año frente al mismo periodo del año pasado. En el contraste intermensual crecieron 7,4%.

Calzado y marroquinería : las ventas mejoraron 10,3% en octubre, a precios constantes, y acumulan una retracción de 8,2% , siempre contra los primeros diez meses de 2023. En la comparación intermensual subieron 9,7% .

: las ventas mejoraron en octubre, a precios constantes, y acumulan una retracción de , siempre contra los primeros diez meses de 2023. En la comparación intermensual subieron . Farmacia : las ventas bajaron 0,2% interanual y acumulan un declive de 23,2% en los primeros diez meses del año contra el mismo periodo de 2023. En la comparación intermensual, subieron 7,8% .

: las ventas bajaron interanual y acumulan un declive de en los primeros diez meses del año contra el mismo periodo de 2023. En la comparación intermensual, subieron . Perfumería: las ventas disminuyeron 15% en octubre, acumulando un retroceso de 29,3% en los primeros diez meses del año, contra 2023. En el contraste intermensual, hubo un alza de 9,9%.