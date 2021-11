Vencimientos "sin dinero para afrontar" y un Gobierno que no tiene claro "qué quiere": el análisis de Héctor Torres, ex FMI

Desde Ginebra, Suiza, el ex representante de la Argentina ante el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) Héctor Torres planteó que antes de presentarle un programa al Fondo "hace falta discutirlas en casa". Sin embargo, "hasta este momento esas discusiones internas no han empezado porque está todo el mundo mirando la campaña".

"El Gobierno, ni siquiera está muy claro qué es lo que quiere", apuntó el ex funcionario. En esa línea, señaló: "El Gobierno tiene que presentar un programa de varios años, que necesariamente va a tener que consensuar con otras fuerzas políticas e incluso con el sector privado".

"Probablemente no ha empezado porque el Gobierno no quiere hacerlo antes de las elecciones", estimó este sábado por la mañana en diálogo con FM Milenium.



" Nos estamos acercando a vencimientos que ya no tenemos el dinero para afrontar, por lo cual hacer todo esto al galope y las apuradas, no me parece la mejor situación", analizó. En ese sentido, Torres analizó: "La Argentina está en veremos. Estamos buscando un acuerdo de facilidades extendidas".

"Antes de presentarle un programa al Fondo hace falta discutirlas en casa. Sería contraproducente que se pusieran a negociar un programa con el Fondo y luego lo pasaran por el Congreso, buscando una especie de endoso", estimó.



Asimismo, consideró: "Creo que si llegamos a un programa y a un acuerdo con el Fondo y despejamos el riesgo de un default, el Fondo va a traer muchas mejores condiciones para eliminar los sobrecargos y nuestra argumentación es mucho más sólida".