Con miras al próximo Gobierno que asumirá el 10 de diciembre de este año, el economista Carlos Melconian realizó un análisis de las principales variables económicas de la Argentina y reveló cuál es la más complicada que debe resolverse con urgencia. Porque de lo contrario, "el equipo económico que venga va a durar un minuto".

"Lo relevante es que la cuestión de macroeconomía frágil y política incierta no es nueva, ocurre en las transiciones y si no se toman los recaudos va a volver a ocurrir. Esta coyuntura no va a ser una excepción, la historia argentina muestra en los años electorales que la macro está frágil y la política incierta termina mal", analizó Melconian.

El ex también presidente del Banco Nación durante la gestión de Mauricio Macri se refirió además a una posible solución para la inflación, la crisis con el dólar y también a los cruces que se dieron entre economistas del oficialismo y de la oposición.

"Van a durar un minuto": el mayor problema que enfrentará el próximo Gobierno según Melconian

"Por lo que hay que seguir bregando una actitud patriótica pro sistema, se tienen que juntar. No pueden por Twitter. El renunciamiento patriótico requiere que los que pueden ser presidentes o quieren ser candidatos se junten", sostuvo Melconian sobre el debate de los últimos días que tuvo como protagonistas al viceministro Gabriel Rubinstein y a Hernán Lacunza, ex titular del Palacio de Hacienda.

El dólar y la inflación: los puntos clave que mira Melconian

El economista, que si bien se muestra con Juntos por el Cambio también tuvo reuniones con Cristina Kirchner el año pasado, adelantó lo que para él es el principal problema que atravesará el próximo Gobierno. "Hay que lanzar un programa antiinflacionario, si no el equipo económico que venga va a durar un minuto", afirmó en diálogo con TN.

"Si no hasta el presidente de turno va a tener un problema. Eso va a requerir una transición, que es alinear los precios relativos", volvió a proponer sobre la importancia de que ambas fuerzas políticas dejen de lado las diferencias y se realicen acuerdos.

Otro punto sobre los que eligió opinar fue sobre el dólar blue y el dólar oficial. Al respecto sostuvo que "todo el mundo le tiene miedo al dólar oficial, todo el mundo sabe que el déficit fiscal se financia con emisión, mientras haya emisión, y el déficit fiscal no sea cero, la deuda va a ser una bomba que está ahí".

"Si se hacen las cosas todo se puede. Pensá que hay países en el mundo que tienen salarios por arriba de la productividad porque no tienen mano de obra, pero no porque tienen subsidio estatal, porque siguen bien", cerró Melconian con un mensaje positivo para lo que viene.