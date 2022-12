El dólar blue explota pero a Carlos Melconian "no le mueve ni un pelo": sus razones

El dólar blue explotó en la última semana y rompió todos los récords previos: con un valor de $ 357 para la venta, en los últimos 15 días la divisa paralela aumentó $ 37, superando incluso a las cotizaciones financieras.

Pese a esta aceleración cambiaria que volvió a posicionar la brecha entre el blue y el oficial por encima del 100%, el economista Carlos Melconian intentó desdramatizar la situación al indicar que la suba del paralelo "no le mueve ni un pelo".

"Por qué subió 20 pesos en cuatro días o en cuatro semanas, no tengo la más remota idea, pero hay un ambiente para que la brecha sea del 100%", enfatizó, subrayando que el problema es si "continúa esta misma dinámica".

En diálogo con TN, el actual titular del IERAL de la Fundación Mediterránea remarcó la importancia de "discutir el valor del dólar en términos reales", por lo que considera que es preciso analizar "si este dólar es equivalente a algún dólar de otro período" para poder comparar.



Además, comparó el contexto actual con la crisis cambiaria generada por la salida de Martín Guzmán del ministerio de Economía a mitad de año e indicó que "son dos cosas distintas", dado que " aquello era una dinámica de crisis" .



En contraste, esto es una "una dinámica de una brecha del 100%, que es una anomalidad grotesca", pero no surge de una crisis política. Según explicó el especialista, el contexto para que esto se dé así surge de una amplia serie de cuestiones, entre ellas, que "sobran pesos, hay déficit fiscal, el financiamiento es monetario, no hay un plan y no hay horizonte" .

"Estamos en un modelo donde, a la oferta de cambio, que son los exportadores, le tenés que dar un dólar de 230 pesos para que vendan porque a 170 no venden; y cuando venga la cosecha gruesa va a venir otra demanda de otro tipo de cambio alternativo", criticó en referencia el restablecimiento del dólar soja dispuesto por el Palacio de Hacienda para sumar reservas.



Ante este escenario, Melconian considera que el oficialismo ni siquiera puede pensar en las elecciones presidenciales del año entrante, dado que "no juega a ser competitivo, sino para cruzar a la otra orilla".



Pese a que el extitular del Banco Nación no cree que el Frente de Todos tiene potencial de cara al recambio político que supone el 2023, este subraya que "la Argentina está en un modelo en el que nadie está en condiciones de garantizar la paz cambiaria por el año que viene" dado que "todo está atado con alambre".

Finalmente, Melconian contrarió la explicación que el presidente Alberto Fernández dio este miércoles sobre el aumento del paralelo, quién aseguró que la suba se explica por "un juego político que aparece cada dos por tres".

"No creo en lo que dijo Alberto Fernández", disparó el economista, exigiéndole al primer mandatario que "le hable a la gente como adultos, porque la gente entiende" y "no son monitos", cerró con enojo.