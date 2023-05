Vacunatorio VIP: pidieron la indagatoria de Ginés González García

El fiscal federal Eduardo Taiano pidió este jueves la declaración indagatoria del ex ministro de Salud Ginés González García, en la causa por el denominado "Vacunatorio VIP".

A través de un escrito de 100 páginas, el representante del Ministerio Público también citó a funcionarios, diputados, periodistas y otras personas de la cartera sanitaria por irregularidades en la aplicación de las vacunas contra el Covid-19.

Dentro del pedido elaborado por Taiano y su colega Sergio Rodríguez, ambos le solicitaron a la jueza que lleva adelante la causa, María Eugenia Capuchetti, que indague a González García y también a Alberto Alejandro Maceira (ex director del Hospital Posadas); María Elena Borda (ex Jefa de Servicio de Medicina Preventiva del Posadas); Marcelo Ariel Guille (ex secretario privado de González García); y Alejandro Salvador Costa.



Todos ellos fueron imputados por la Fiscalía por los delitos de abuso de autoridad y peculado de bienes, previstos en los artículos 248 y 261 del Código Penal.



La jueza federal María Eugenia Capuchetti está a cargo de la causa por el denominado "Vacunatorio VIP".

En este sentido, la solicitud afirma que "la sustracción se produjo cuando las vacunas dejaron de estar disponibles en el Hospital Posadas para cumplir con el objetivo estatal dispuesto para esas dosis, que comprendía únicamente la inoculación del "Personal de Salud" y eventualmente del Personal estratégico".

Los miembros del Ministerio Público señalaron que Maceira y Borda, que estaban a cargo del vacunatorio del mencionado centro de salud, ordenaron el retiro de al menos 35 dosis del suero contra el coronavirus para vacunar a 23 personas "elegidas discrecionalmente y por motivos particulares, que no cumplían con los criterios de prioridad epidemiológicos previstos al no integrar la categoría "Personal de Salud y/o Estratégico".

Las dosis del suero contra el Covid-19 aplicadas en el "Vacunatorio VIP" fueron retiradas del Hospital Posadas.

En esta misma línea, el dictamen agrega: "Más allá de que la cantidad de dosis sustraídas que aquí se imputan pueda parecer insignificante, no hay que dejar de tener en cuenta la situación de angustia, temor, impotencia, tristeza y dolor por la que la sociedad atravesaba entonces".

El escándalo del Vacunatorio VIP estalló en febrero de 2021, luego de que el periodista Horacio Verbitsky revelara en un programa de radio que había ido a vacunarse contra el Covid-19 al Ministerio de Salud, luego de haber recibido un llamado al ex ministro Ginés González García.

La lista completa de los inmunizados es "Seza Manukian, Horacio Verbitsky, Lourdes Noya Aldrey, Matilde Noya Aldrey, Dolores Noya Aldrey, Félix Eulogio Guille, Florencio Aldrey, el ex canciller Jorge Taiana, Salomón Schachter y el diputado nacional Eduardo Valdés".



El periodista Horacio Verbitsky fue quien destapó el escándalo del Vacunatorio VIP en febrero de 2021.

A su vez, la solicitud detalla "el retiro de cinco vacunas asignadas al Ministerio de Salud para su traslado al domicilio particular de Eduardo Alberto Duhalde con fecha 1 de febrero de 2021 para su inoculación, la de su familia y la de Carlos Alberto Mao, quienes no se encontraban habilitados para recibir su dosis".