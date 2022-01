Reapareció Ginés González García y habló sobre el vacunatorio VIP: "Fue una emboscada"

Luego de la escandalosa salida de Ginés González García al frente del Ministerio de Salud que hoy conduce Carla Vizzotti, el médico se refirió a la polémica del "Vacunatorio VIP" que le costó su cargo al darse a conocer que el Gobierno priorizó la vacunación de ciertos funcionarios e individuos cercanos a la gestión cuando la campaña de protección contra el covid-19 aún no tenía un alcance masivo.

Ahora, en diálogo con Radio Delta, el exministro se desligó de la responsabilidad al asegurar que no hizo "nada incorrecto" , un planteo que también llevó a la Justicia: "Quizá cometí alguna estupidez al admitir que 10 casos, que se negaron a ser vacunados en el Hospital Posadas, aparecieron en el ministerio, pero un día que yo no estaba, una cosa rara", justificó González García.

Según el médico, superar su salida del Ministerio de Salud y las acusaciones públicas "fue un dolor grande", no obstante, se mostró tranquilo de que no realizó "ninguna cosa que no estuviera habilitada".

Además, el exfuncionario fue más allá e incluso plantó una sospecha respecto a la información que salió a la luz hace ya casi un año, en febrero del 2021, cuando el periodista Horacio Verbitsky aseguró al aire que llamó a su "viejo amigo" Ginés González García para ser inoculado fuera del esquema oficial

"No pudo haber sido fortuito", conjeturó el exministro de Alberto Fernández, y agregó: "A la distancia pienso, y por ahí me lo dicen mucho, que fue una emboscada, una cama, pero ya pasó, yo no tengo pruebas".

En esta línea, apuntó contra el periodista e indicó que no son amigos, tal como Verbitsky dijo en ese entonces, y remarcó que este se vacunó "porque tenía 79 años y estaba entre los que se vacunaban en ese momento, en esa edad".

"Es difícil de explicar, y después fue usado como bandera de combate por la oposición", agregó respecto al escándalo que explotó el 19 de febrero pasado, causando el repudio de la población y un pedido de renuncia de parte del presidente.

Al ser consultado respecto a esta última situación en la que Alberto Fernández le pidió al exministro de Salud que dejase su puesto, González García indicó que nunca le pareció "justificable" su situación, algo que en su momento le comunicó al presidente: "En última instancia, creo que si uno quiere conducir tiene que bancar pero hubiera querido hablar para decir la verdad", agregó.

Según el antiguo funcionario, renunció porque se lo pidieron y él es "un tipo disciplinado, peronista". No obstante, remarcó que en casos de algunos miembros del Ejecutivo "peores" que el suyo -a su juicio- no había pasado lo mismo.

"Ya pasó, no tiene arreglo, el daño no es judicial porque estoy convencido de que no habrá inconvenientes", remarcó el médico seguro de su postura ante los tribunales.

Sin embargo, se lamentó por el "daño con parte de la sociedad" que aún sostiene: "Eso no me gusta, eso es feo, no soy un héroe o mártir, pero me he dedicado al servicio del Estado gran parte de mi vida, como embajador y como ministro", concluyó respecto al escándalo y sus consecuencias.

En otro momento, consultado por la expansión de la variante Ómicron en el país desde su perspectiva de especialista de la saluda, González García consideró que "antes había más respeto y miedo" por el virus y que eso "hoy se perdió mucho, sobre todo en los jóvenes".

Y, sin citar sus fuentes, concluyó: "Se podrían haber hecho las cosas mejor, pero hoy Argentina está rankeada como uno de los países con mejores resultados en el mundo".