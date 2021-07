Vacaciones de invierno 2021: cuánto aumentaron los precios de las actividades en la Ciudad

En vísperas de las vacaciones de invierno, las salidas en Buenos Aires se ubican en el centro de la escena. Si bien hay muchas alternativas al aire libre, las clásicas, puertas adentro, (como el cine, por ejemplo) siguen siendo una actividad altamente atractiva. Pero esta última, según la consultora Focus Market, registró un fuerte aumento de precios este año.

"Debido a que no poseemos datos del 2020, ya que no se pudo salir, comparamos los precios de las salidas con respecto a las vacaciones de invierno de 2019", explicó la mencionada consultora, que realizó un relevamiento sobre las salidas que estarán habilitadas para este nuevo receso de invierno 2021. Y pese a que la pandemia continúa, ya no rige el aislamiento estricto como lo fue en 2020.

"Teniendo en cuenta la inflación acumulada de dos años en nuestro país, los aumentos promedios de precios de entradas para las diferentes actividades y oferta recreativa para los chicos es del 70%", indicó Damián Di Pace, director de Focus Market.

Vacaciones de invierno: requisitos para viajar a cada provincia



De acuerdo con el informe, el paquete familiar para ir al cine -compuesto por 4 entradas cine 3D, un combo familiar (dos bolsas de pochoclos, cuatro gaseosas chicas y una golosina) y cuatro combos triples (hamburguesa, gaseosa y papas chicas)- subió 87% promedio. Mientras que el total en 2019 era de $ 3035, el mismo combo en 2021 cuesta $ 5670.

A su vez la consultora arrojó los incrementos de precios de varias actividades más, comparando 2019 contra 2021: el Jardín Japonés aumentó 93%, el parque de diversiones 69%; el bioparque 115%, las entradas de cine 79% y por último las entradas de teatro 76%.

Por otro lado, Di Pace sostuvo que una de las alternativas de salidas en vacaciones de invierno son las excursiones con salidas recreativas de un día en familia a ciudades y localidades vecinas. "Con una proyección promedio de gasto por persona de $ 1375", estimó.

Vacaciones de invierno en CABA: salidas gratuitas y low cost con los chicos y en familia



"Para el caso de la Provincia de Buenos Aires hay muchas alternativas con salida para día de campo familiar. En el caso de Estancia Chica en San Andrés de Giles, el paquete familiar con desayuno, almuerzo y merienda con paseos a caballo, visita de la granja y huerta; y actividades de exploración en el campo y juego para los chicos tiene un costo de $ 9600, contabilizando a dos adultos y dos niños", especificó. Y señaló: "Es un valor muy cercano a una salida con espectáculo pero con una alternativa al aire libre en pandemia".

Actividades gratuitas

En el estudio también mencionaron algunas de las actividades que se pueden realizar en este contexto de forma completamente gratuita. Entre ellas, se encuentran: